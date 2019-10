"Tallinn ja Helsingi peaksid tegema koordineeritud koostööd ühtse piletisüsteemi arendamisel," lausus Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart külastades täna koos linnavalitsusega Helsingi linna. "On väga tähtis, et töötaksime tõesti kaksiklinnana," lisas ka Helsingi abilinnapea Anni Sinnemäki.

Helsingi abilinnapea Anni Sinnemäki tutvustas Tallinna linnavalitsusele nii Helsingi tulevikuplaane kui ka äsja ellu viidud juhtimisreformi. Sinnemäki sõnul on Tallinna ja Helsingi elanike suhted üha tihedamad. "Meie linnades elavate inimeste läbikäimine muutub üha intensiivsemaks alates järjest tihenevast äritegevusest ja lõpetades teises linnas arsti juures käimisega," lausus ta. "Seega on ka meie linnade partnerlus väga loomulik ja hädavajalik."

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on koostöö Helsingiga väga tähtis ja seda muu hulgas ka ühistranspordi kasutamise lihtsustamiseks mõlemas linnas. "Ühise kaksiklinna ja linnaruumi arendamine tähendab muu hulgas ka seda, et peame paremini ühendama oma ühistranspordi süsteeme," lausus Mihhail Kõlvart. "Peame selleks tegema aktiivset koordineeritud tööd ka kahe linna ühtse piletisüsteemi arendamisel." Anni Sinnemäki sõnul oleks ka Helsingi linn rõõmus selle üle, kui Helsingisse saabuvad tallinlased eelistaksid ühistransporti kasutada.

Helsingi linna esindajad tegid Tallinna linnavalitsuse tutvumisringkäigu ka Helsingi uues Oodi raamatukogus ja tutvustas ka Helsingi lahendusi linnaelanike kaasamiseks linna juhtimisse.

Tallinna linnavalitsus pidas Helsingis ka oma tööistungi. Sinnemäki avaldas lootust, et peagi tuleb ka Helsingi linnavalitsus Tallinna oma istungit pidama.

2018. aasta mais sõlmisid Tallinn ja Helsingi koostöömemorandumi, mille eesmärk on hoogustada koostööd kahe linna vahel. Memorandumi esimene valdkond on liikuvus ja transport, mis tähendab näiteks piletimüügisüsteemi integreerimist ja mobiilse parkimise korraldamise ühtlustamist. Teine töövaldkond on teenuste pakkumine mitteresidentidele ehk tööjõu liikumise soodustamine. See tähendab ka mõlema linna Rahvusvahelistes Majades teenuse pakkumist. Samuti on eesmärgiks teha koostööd Läänemere keskkonnaseisundi kaitseks ja neljandaks püütakse arendada välja kaksiklinna bränd ja linnu ühiselt turundada.