VIDEO JA FOTOD! Presidendi Kadrioru mesila andis uue saagi

"Me loodame, et tänavused korjenumbrid tulevad sügiseks suuremad, sest kogu välissuhtluse ja ka siin Eestis ringikäimise jaoks jäi meil ikkagi väheks," tõdes president Kersti Kaljulaid.

"Me loodame, et tänavused korjenumbrid tulevad sügiseks suuremad, sest kogu välissuhtluse ja ka siin Eestis ringikäimise jaoks jäi meil ikkagi väheks," tõdes president Kersti Kaljulaid.

Linnamesilased koguvad populaarsust kogu maailmas. Ka Tallinnas on üha rohkem mesindusega tegelejaid. Üks meie tuntuim linnamesilaste elukoht on Kadriorus presidendi lossi ees. Esmaspäeval võeti seal selle aasta esimene mesi.

Lootus on, et selle aasta mee saak saab olema parem kui mullu. "Me loodame, et tänavused korjenumbrid tulevad sügiseks suuremad, sest kogu välissuhtluse ja ka siin Eestis ringikäimise jaoks jäi meil ikkagi väheks," tõdes Kaljulaid. "Mesilased olid küll usinad korjama, aga mina olin väga usin seda ka jagama, nii et püüame tänavu saada rohkem."

Ta rääkis, et talle on mesinduses eeskujuks Eesti Mesinike Liit. "Nad toimetavad ja aitavad meil mesilasi pidada," kinnitas Kaljulaid. "Kindlasti on ka meie mesilased siin maja ees inimestes huvi tõstjad."

Linnamesilaste pidamine on hoogustumas ka Eestis. Mesinikud ise on varmad hobimesinikke julgustama. "Ega siin muud tule teisiti teha kui metsas või põllu ääres korjates arvestada kohalikku eripära, jälgida temperatuuri ning mis puud või taimed parajasti õitsevad," selgitas mesinik Hannes Praks.