Peaminister Jüri Ratas rääkis, et kevadel toimunud riigieelarve arutamisel oli selge, et kärpeid tuleb teha. "Me ei ole kordagi leppinud kokku, et hakkame koondama inimesi siseturvalisuse ja meditsiini valdkonnas," ütles Ratas, et konkreetsed kokkuhoiukohad tuleb üle vaadata septembris. "Meie sõnum on, et kokkuhoidu tuleb teha, kuid antud valdkondades ei ole me sellega nõus."

Peaminister Jüri Ratas rääkis, et kevadel toimunud riigieelarve arutamisel oli selge, et kärpeid tuleb teha. "Me ei ole kordagi leppinud kokku, et hakkame koondama inimesi siseturvalisuse ja meditsiini valdkonnas," ütles Ratas, et konkreetsed kokkuhoiukohad tuleb üle vaadata septembris. "Meie sõnum on, et kokkuhoidu tuleb teha, kuid antud valdkondades ei ole me sellega nõus."

Pensionireformi valdkonnas on valitsuse plaan liikuda teise samba vabatahtlikuks muutmise osas edasi. "Me soovime pensionäre tuua suhtelisest vaesusest välja," rääkis Ratas tänasel valitsuse pressikonverentsil, lisades, et ca 50% eakatest elab suhtelises vaesuses.

"Eesti Energia sõltumatuse hoidmiseks peame säilitama töökorras ka vanemaid energiajaamu, kaasaarvatud põlevkivielektrijaamu," põhjendas Ratas otsust, miks põlevkivienergiast hetkel ei loobuta. "Eesti ei jää põlevkivitootmisele, see on kindel, kuid see ei tähenda ka seda, et me astume samm eemale kliimas hoidmisest, vaid me peame olukorda vaatama ka majanduslikust ja sotsiaalsest aspektist."

Eesti riigi ootus Eesti Energiale on, et valmisolek energia tootmiseks oleks vähemalt riigi keskmise tarbimise ulatuses ehk ca 1000 megavatti. "See tähendab, et hoitakse töös vähemalt kahte tolmkatelt, mis omakorda tähendab seda, et koondatavaid ei saa olema rohkem kui 350," lisas majandus- ja taristuminister Taavi Aas, et see number võib olla ka väiksem. "Keda täpsemalt see puudutab, on Eesti Energia kohustuseks septembri alguseks välja selgitada."

Maaeluminister Mart Järvik ütles, et põllupidajatel on tekkinud uus probleem. "Uued kombainid jäävad põllul seisma, probleemiks on biolisand diiselkütuses," selgitas Järvik, et kombainid jäävad seisma siis, kui kombain on pikemalt tööta olnud. "Järelikult on kütus halvasti segatud ning filtrid olukorra parandamiseks on kallid," tõdes Järvik, et sellele olukorrale tuleb kiiresti lahendus leida.