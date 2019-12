"Autode nimel midagi spetsiaalselt maha lõhkuda ei ole õige ehk meil ei ole autodele rohkem vaba ruumi ja seda ei tule kesklinnas ka mitte kuidagi juurde," rääkis abilinnapea Aivar Riisalu.

Ülemiste Citys avati täna uus Suur-Sõjamäe tn. asuv parkimismaja, mis ühendatakse 2020. aasta kevadel valmiva 12-korruselise büroohoonega.

Parkimismaja avamisel rääkis Riisalu, et kallis parkimine Tallinnas on tingitud linna soovist vähendada autoliiklust. "Tegelikult ei ole parkimine Tallinnas üldse kallis - kui võrdleme muu maailmaga, siis parkimine Tallinnas on odav," kinnitas Riisalu.

Parkimismajandusse on tekkinud juurde üks suur probleem rendiautode kujul. "Kavalpead mõtlesid välja selle, et nad ostavad oma rendikatele Tallinna vanalinna parkimisloa, mis maksab 400 eurot kuus ning mis annab võimaluse parkida ka kõikides teistes Tallinna tasulise parkimise piirkondades," selgitas Riisalu.

"See tähendab, et peame tõsiselt kaaluma parkimistasu suurendamist või peame hakkama laiendama autovaba ala kesklinnas," lisas Riisalu, et tegemist on veel kõigest spekulatsioonidega. "Parkimistasu on üks puhver kahe äärmuse vahel - super autostumise ja rohelise jalakäijapõhise linnaliikluse vahel," selgitas Riisalu, et parkimistasud on senini oma ülesannet täitnud.

Autodele ei tule rohkem ruumi juurde

Vähesed parkimiskohad on tingitud sellest, et Tallinna linn kujunes välja perioodil, kui liikluses polnudki eriti palju autosid. "Ega me ei hakka autode pärast majasid maha lõhkuma," kinnitas Riisalu. Elurajoonides saab parkimismuresid lahendada asumikesksete kaasaegsete konteinerparklatega.

"Auto ei kao meie elust kuhugi," selgitas Riisalu, et kompormisside otsimine selles valdkonnas on pidev protsess. "Autode nimel midagi spetsiaalselt maha lõhkuda ei ole õige ehk meil ei ole autodele rohkem vaba ruumi ja seda ei tule kesklinnas ka mitte kuidagi juurde."

"Ülemiste City muutub aina enam jalakäijasõbralikumaks ning suurima parkimismaja valmimisega oleme suure sammu lähemal autovabale linnakule – parkimismajadega suuname autoliikluse linnaku äärealadele, et keskus jätta autovabaks," rääkis Technopolis Ülemiste ASi juhatuse esimees Gert Jostov, kelle sõnul tänased 3500 parkimiskohta, millest pooled on parkimismajadesse viidud, katavad linnaku 10 000 töötaja parkimisvajaduse täielikult, sest suur osa inimestest kasutavad Ülemistele liikumiseks ühistransporti.

Suur-Sõjamäe 12a parkimismaja ehitamiseks kulus 400 tonni terast ja 5200 m3 betooni ning see ühendatakse büroohoonega galerii abil. Sissepääs parkimismajja saab olema Suur-Sõjamäe tänavalt. Lisaks enam kui 520 auto parkimiskohale on hoonesse kavandatud ka mootorratta- ja jalgrattaparkla. Uute hoonete lõunaküljele on planeeritud linnaväljak koos lippude, purskkaevu ning

Täna avatud kuuekorruselises parkimismajas on kokku 12 600 m² pinda ning seal jagub kohti 529 autole. Technopolis Ülemiste AS investeerib büroohoone ja parkimismaja ehitusse ca 25 miljonit eurot.