VIDEO JA FOTOD! Tallinn avas esitluskeskuse

"Esitluskeskus peab rahuldama ka kõige nõudlikuma ajakirjaniku vajadusi," ütles Tallinna linnavalitsuse avalike suhete direktor Ain Saarna ning näitas Tallinna uut esitluskeskust, mida ta nimetas demokeskuseks.

Esitluskeskus pole mõeldud mitte ainult pressikonverentside korraldamiseks, vaid seal saab läbi viia väga mitmesuguseid üritusi, millega arvestati ka ruumilahenduse planeerimisel.

Ruumilahendus on Saarna sõnul hästi liigendatud, mistõttu seda saab vajadusel kohandada ka kuni viiekümne inimese vastuvõtuks. "Samas ei vaja me alati nii suurt ruumi, mistõttu on võimalik korraldada hubasemas õhkkonnas üritusi," märkis ta ning osutas võimalusele ruum kardinatega osadeks jagada.

Esitluskeskuse koordinaator Angela Ellamaa tutvustas Pealinnale keskust ning juhtis tähelepanu, et põrandat katab täisvillane vaip ning kardinad on spetsiaalselt selliselt seatud, et abistada kaameratega salvestamist. "Väldime sellega nii kontsaklõbina kui kaja sattumist eetrisse," rääkis Ellamaa.

Keskust katva vaiba muster kujutab Tallinna kaarti, kus punasega on märgitud Linnavalitsuse asukoht, mis keskuse perenaise sõnul on väga põnev lahendus. Samuti näitas ta WC-d, kus mängib linnulaul. Eraldi WC on mõeldud ka invaliididele.

Kokku on esitluskeskuses viis ruumi, mida kutsutakse vastavalt: Linna Ruum, Mini Ruum, Pressi Ruum, Digi Ruum ja Nurga Ruum.