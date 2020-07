"See on väga suur üritus ja väga suur pidu, mis tuleb," rääkis Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsev, kes käis enda sõnul kaks aastat tagasi Norras Stavangeris vaatamas, kuidas norralased Tall Ship Races regatti korraldavad. "Midagi sellist ma ei olnud elus varem näinud. Aga ma usun, et me ei jää korralduses norralastele alla ja aasta pärast ootab meid üks täiesti enneolematu sündmus."

Belobrovtsevi sõnul on Tallinna linn teinud aastaid tööd, et võõrustada maailma uhkeimat purjelaevastikku meie sadamates. "Kui tuli see otsus, et jah, te saate aastal 2021 selle endale, siis oli päris suur pidu," nentis Belobrovtsev. Tema sõnul on Tall Ships Races regati jõudmine pealinna võrreldav 40 aasta taguse olümpiaregati toimumisega Pirital ning sellele viitab ka seekordse regati maskott, milleks on paljudele tuttav hülgepoeg Vigri.

Fookuses on roheline mõtteviis

Regati võõrustamine on abilinnapea sõnul Tallinnale oluline päris mitmes mõttes. "Esiteks on muidugi majanduslik mõju. Kui me toome näiteks Turu linna, siis 2017. aastal, kui Tall Ship Races seda linna väisas, siis külastajaid kokku oli nelja päeva jooksul umbes pool miljonit," selgitas Belobrovtsev. "Võrdluseks – kui meil toimuvad igal aastal Merepäevad, mis on ka väga äge ja populaarne üritus, siis neid külastab nelja päeva jooksul ligikaudu 100 000 inimest". Turu linn teenis Belobrovtsevi sõnul tänu regatile üle 35 miljoni euro.

Teiselt poolt on see abilinnapea kinnitusel linnale ja riigile väga hea reklaam. Kuna Tall Ship Races regati üks võtmeteemasid on alati olnud keskkond, siis on see suurepärane võimalus ka Euroopa roheliseks pealinnaks pürgivale Tallinnale oma sõnumite edastamiseks. "Me väga usume ja loodame, et Tallinnast saab aastal 2022 Euroopa roheline pealinn," ütles Belobrovtsev.

Läänemeri on suletud ja väga aeglase veevahetusega, üks maailma intensiivsema kasutusega ja reostunumaid meresid ning Belobrovtsevi sõnul annab regatt hea võimaluse juhtida tähelepanu sellele, et me kõik peame selle olukorra parandamiseks midagi ette võtma. "Igaüks meist saab oma tegevusega, olgu see merel või maal, Läänemerd ning sealset ökosüsteemi hoidvalt käituda. Mul on tõeliselt hea meel, et roheline mõtteviis on ka Tall Ships Races purjeregati südames. Ka Tallinn püsib kindlalt keskkonnasõbralikul kursil," lisas Belobrovtsev.

Regatil osaleb iga-aastaselt pea 10 000 noort 30 - 40 riigist. 15-25-aastased noored valitakse oma kodumaal välja sadade soovijate seast ning nii mõnigi neist teeb sel regatil alles oma elu esimest meresõitu. The Tall Ships Races õpperegatil osalemine annab noortele kogemused meeskonnatööks, paneb proovile uutes ja üllatuslikes oludes ning viib seiklustesse, kust saab oskused ja sõbrad terveks eluks.

Tallinn toetab enam kui 200 noore osalemist

Regatil saavad soovi korral osaleda ka Eesti noored, sest sadamalinnana toetab Tallinn enam kui 200 noore osalemist regati etappidel. Avalduste vastuvõtt algab septembrist. Lisaks noortele on igal purjelaeval ka professionaalne meeskond, kes tagab turvalisuse ja kvaliteetse purjeõppe programmi.

1956. aastal alguse saanud The Tall Ships Races on maailma suurim purjeõppelaevade regatt, mis meelitab igal aastal sadamaisse purjekaid uudistama kümneid tuhandeid inimesi. Aastal 1992. väisas Tall Ships Races laevastik ka Tallinna. Regati laevastik koosneb suurtest purjelaevadest, ajaloolistest purjekatest ning kaasaegsetest ookeanijahtidest. Igal aastal on suure laevastiku koosseis erinev, sõltudes tihti ka näiteks regatti võõrustavate sadamate asukohast. Regatt koosneb 2-3 avamere võidusõidust, kus selgitatakse välja laevastiku 3 kiiremat purjekat.

The Tall Ships Races 2021 regati koosseisu, mis külastab Tallinna, kuulub ligikaudu sadakond laeva, mille seas on nii Tallinnat esmakordselt külastavaid ajaloolisi purjekaid kui ka moodsaid ookeanijahte. Laevade registreerimine regatile algab 2021. aasta algul ning lõplik nimekiri selgub kevadeks. Traditsiooniliselt on suurtest laevadest regatil osalenud teiste seas Alexander von Humboldt II (57mpikk ja 36,85m kõrge), Christian Radich (62m pikk ja 33m kõrge), Dar Mlodziezy (94,8m pikk ja 50mkõrge) ning Statsraad Lehmkuhl (84,6m pikk ja 48m kõrge).

Uhke merepidu koos maailma suurima purjelaevastikuga peetakse Tallinna kesklinna neljassadamas – Vanasadamas, Lennusadamas ja Noblessneri jahisadamas ja Kalaranna sadamas ning Patarei merekindluses. The Tall Ships Races 2021 purjeõpperegatt toimub 27. juunist kuni 3. augustini Läänemerel peatudes sadamalinnades Klaipeda-Turku-Tallinn-Maarianhamina-Szczecin. Tallinnas peatub regatt 15.-18.juulil.