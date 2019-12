"Paraku mitte kõikidele inimestele ei ole pühad rahu ja rõõmu aeg, vaid küllaga on ka neid, kes vajavad pühade ajal arstiabi ja vereülekannet," ütles verekeskuse juhataja Ave Lellep.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart ja regionaalhaigla verekeskuse töötajad kutsusid kõiki häid inimesi tegema kauneimat jõulukinki ehk annetama abivajajatele elu.

Lellep ütles, et haiglad pühade ajal ju ei puhka, ja lisas juurde. "Paraku mitte kõikidele inimestele ei ole pühad rahu ja rõõmu aeg, vaid küllaga on ka neid, kes vajavad pühade ajal arstiabi ja vereülekannet. Seetõttu peab verekeskus kandma hoolt selle eest, et igale abivajajale oleks nii keerulistel sünnitustel kui ka erakorralistel operatsioonidel tagatud just nimelt temale sobiv veri."

"Abivajajatele oma vere loovutamine on kõige väärtuslikum kingitus, mida on võimalik teha," ütles Kõlvart. "Vereülekannet ootavate patsientide jaoks on see eluliselt tähtis annetus," lausus Kõlvart.

Verekeskus annab teada, et lisaks tavalistele lahtiolekuaegadele on Ädala ja Foorumi verekeskus avatud sel aastal ka laupäeval, 21. detsembril. Kõikidele vereloovutajatele jagatakse jõulukingitusi ning Ädala tänavale on laste rõõmuks lubanud tulla ka jõuluvana.

Doonoriks sobib 18–60-aastane terve, puhanud ja söönud inimene, kelle kehakaal on vähemalt 50 kilogrammi. Verekeskus julgustab doonoreid loovutama verd korrapäraselt sagedusega kolm-neli korda aastas. Eelmisest vereandmisest peab meestel olema möödunud 60 päeva ja naistel 90 päeva. Verd andma tulles tuleb kindlasti kaasa võtta isikut tõendav dokument.

24., 25., 26., ja 31. detsembril ning järgmise aasta 1. jaanuaril on regionaalhaigla verekeskus suletud.