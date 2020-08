"Cityboxi põhimõtted on kooskõlas globaalsete trendidega, pakkudes külalistele mõõdukaid hindu ja rohkem iseseisvust. Taoline lähenemine sobib ideaalselt kaasaegsele külastajale," märkis Citybox Tallinna hotelli tegevjuht Teele Lepp.

Eile avas Tallinna südalinnas Porto Franco kvartalis uksed hotell Citybox, mis tähistab täiesti uue kontseptsiooniga Norra hotelliketi jõudmist Eestisse. Sadama lähedal asuv majutuskoht pakub külalistele inimkontaktivaba teenust ja taskukohast hinnalahendust.

Cityboxi hotellis ei ole portjeesid, vanamoelisi televiisoreid ega toateenindust. See loob unikaalse võimaluse võõrustada külalisi modernsetes tubades väga taskukohase hinnaga, kuid mitte tuues ohvreid mugavuse arvelt - näiteks tasuta wifi levib üle hotelli. Citybox Tallinn on iseteenindusega hotell, kus külaline saab ise teha sisse- ja väljaregistreerimise. Mõistagi ei tule tal seejuures oodata pikas järjekorras. Samas on oluline teada, et ehkki hotellis ei ole traditsioonilist vastuvõttu, ei jää ükski külaline meie juures iial abita - esmapilgul "nähtamatu" teenindaja on tegelikult kohapeal ööpäevaringselt olemas.

Lepp toob välja, et kõnealune majutusasutus on esimene sellise kontseptsiooniga hotell Eestis. "Cityboxi põhimõtted on kooskõlas globaalsete trendidega, pakkudes külalistele mõõdukaid hindu ja rohkem iseseisvust. Taoline lähenemine sobib ideaalselt kaasaegsele külastajale. Meie kliendid ei vaja tubades värvilisi dekoratiivseid patju, minibaare ega kirjapaberikomplekte. Nad on siin, et saada linnas uusi kogemusi," ütleb Lepp.

Citybox ühendab endas kesklinna asukohast ja kaasaegsest atmosfäärist tuleneva hubasuse ja mugavuse. "Tubade ööhinnad algavad 45 eurost. Nii pakume suurepärase peatuspaiga turistile, kes otsib hotelli, mis asub vaid jalutuskäigu kaugusel linna vaatamisväärsustest ja ärikeskusest, kuid jääb hinnatasemelt äärmiselt taskukohaseks," rõhutab Lepp.

"Citybox on selgelt erinäoline hotell neile, kes lähtuvad põhimõttest: miks maksta rohkem!? Enamgi veel, soodsa koosluse teeb veel paremaks mugav voodi, puhas tuba ja kesklinna asukoht. Või teistpidi lähenedes: miks vajate minibaari hotellituppa, kui linnasüda teie akna all on baaridest tulvil?" kommenteerib Lepp.

Uue hotelli interjööri kujundades on kasutatud Skandinaavia disaini. Teid ootavad 272 numbrituba (ühesed, kahesed, peretoad naridega ja kuus sviiti). Tubade sisustamisel on pööratud olulist rõhku ruumisäästlikkusele ja funktsionaalsusele, samuti pikaajalisusele nii stiili- kui materjalivalikul. Ka siin on lähtutud loosungist "vähem on rohkem".

Citybox hotellil on veel üks selgelt eristuv omapära - ühiskasutatavad ruumid. Ühiskasutatavas köögis saavad külalised valmistada ja hoida isiklikke sööke-jooke. Iseteenindusega pesumaja pakub vaid mõne euro eest võimaluse riideid pesta ja kuivatada.