"Jaak Joala oli läbi-lõhki musikaalne – üks kõige musikaalsemaid inimesi, keda ma elus olen kohanud! Ta oli nagu elav entsüklopeedia, teades muusikast kõike," rääkis Joala õpilane Koit Toome maestro 70. sünniaastapäeval.

Legendaarse Jaak Joala talendi austajate hinnangul tõi lauljale ülima menu tema karisma ja siiras esitusmaneer.

"See oli väga ammu, üle 25 aasta tagasi," meenutab oma kohtumist Joalaga laulja Koit Toome. "Mind kutsuti Otsa-koolis Joalaga kokku saama – et noor poiss, kes mängib klaverit ja laulab! Ajasime juttu ja leidsime kiiresti ühise keele. Juba järgmisel päeval vormistati mind klaveri kõrvalt laulmist õppima, kuigi mul algul lauluõpe kindlalt plaanis polnudki."

Seisusevahet ei olnud

Kuigi üks oli Otsa-koolis õpetaja ja teine õpilane, siis seisusevahet ei tuntudki. "Meil oli suur vanusevahe, kuid akadeemilise õpetaja-õpilase suhte asemele tekkis sõbralik suhe," rääkis Toome. "Käisime pärast koolitunde tihti linnas koos bände vaatamas, samuti andis Joala mulle võimalikult palju erinevaid plaate kuulata. Nii tutvusin mitmekülgse muusikaga, mida ma ise toona poleks üles leida osanud. Joala oli mulle rohkem isafiguur! Minu kõige suurem muusikaline mõjutaja, kellelt alati nõu küsisin ja kellele oma uusi laule esitasin. Ta oli alati esimene inimene, kelle käest ma nõu küsisin nii isiklikus kui ka muusikalises mõttes. Mänedžeride, showbisnesi ja ka riskide kohta. Mingil ajal külastasin Joalat üle päeva, tegime koos lugusid ja kuulasime muusikat hommikuni. Mis eriti tore, mullegi meeldisid samad artistid mis talle, näiteks Cliff Richard ja Billy Joel."

Toome sõnul olid muusikalegendil lausa entsüklopeedilised teadmised. "Joalal oli stuudios kitarr ja klaver, samuti süntesaator," lausus Toome. "Minul tollel ajal sünti ei olnud ja istusin tema stuudios tundide viisi, kuulasin eri sounde ja mängisin pille. Joala oli läbi-lõhki musikaalne – üks kõige musikaalsemaid inimesi, keda ma elus olen kohanud! Ta oli nagu elav entsüklopeedia, teades muusikast kõike!"

"Tal oli see tabamatu miski, mis teda artistina teistest eristas. Vanu salvestusi kuulates imestan ikka ja jälle, kui hästi ta need noorena sisse on laulnud," ütles Toome. "Tema olekus ja silmavaates oli eriline karisma, millega ta lisaks oma häälele nii paljud ära võlus. Lihtsalt selline ta oli, õigel ajal õiges kohas! Üks asi viis teiseni – Olev Ehala bändi flööti mängima, bassi taha ja edasi laulma. Siis märkas teda Kustas Kikerpuu, tulid esimesed telesaated ja nii see läks."

Populaarsuse tõi ehedus

Eesti Kultuuri Koja eestseisuse liige Daisy Järva sõnul võitis Joala kuulajate südamed juba esimeste lauludega. "Oleme Joalaga sama aastakäigu inimesed," rääkis Järva. "Eriti armsad on need laulud, mis ta laulis veel sõjaväes olles ja millest on säilinud väga toredad klipid. Näiteks "Naerata!" oskas ta väga sümpaatseks laulda."

"Mina ei tunnetanud küll, et ta oleks kunagi staaritsenud," ütles Järva. "Joalale tõi populaarsuse tema ehedus! Tal ei olnud sõjaväes üheksateist-aastasena ju mingit konservatooriumi koolitust taga. Laulja juures aga on väga tähtis tämber. Joalal oli loomupärane anne. Võiksin tuua paralleeli Georg Otsaga, kelle edu juures samuti mängis kaasa tema sametine mahe tämber."

Samuti mängis Järva sõnul suurt rolli Joala musikaalne kodu. "Helgi Ridamäe, kes oli tema ema, käis koolides andmas muusikaloenguid. Olin siis esimestes klassides, kui ta meile Nõmme kooli aulasse tuli ja klassikalist muusikat kuulama õpetas," meenutas Järva.

"Ta oli tõepoolest väga huvitav, tark ja šarmantne naine. Tema esinemine oli võluv! Joala oli kindlasti üht-teist pärinud oma emalt. Joala võlus inimesi oma ehedusega. Tema sarm oli see, mis kõnetas! Arvatavasti on inimesi üle ühe kuuendiku planeedist, kellele tema esinemised tuletasid meelde, et on olemas selline rahvas ja kultuur."

Liinile läheb tramm nimega Jaak

Tallinna Linnatranspordi AS kutsub koostöös Jaak Joala fännklubiga kõiki laulja elutöö austajaid täna tähistama legendi 70. sünniaastapäeva muusikalise sõiduga trammis Jaak. TLT juhatuse esimehe Deniss Boroditši sõnul on ettevõttele, lisaks pealinnas mugava ja turvalise ühistranspordi tagamisele, oluline toetada kultuurilist ja kogukondlikku suhtlust.

"Oleme nimetanud 12 KT-6 trammi väljapaistvate muusikainimeste järgi ning sellest lähtudes tähistame koos avalikkusega Eesti muusikakultuurile olulisi tähtpäevi. Nii oleme ühistranspordile andnud uue, kultuuri ja kogukondlikku teadvust toetava sisu, mis pole linnatranspordi kasutamise populariseerimisel sugugi väheoluline," selgitas Boroditš.

Täna kell 17 väljub Kadriorus luigetiigi kõrvalt asuvalt rööbasteelt tramm Jaak, kus Joala poolt igihaljaks lauldud loomingut esitavad Otsa nimelise muusikakooli õpilased Marta Lotta Kukk, Johan-Kristjan Aimla, Markus Nurmsaar, ja Mattias Tirmaste. Trammisõidu teeb kaasa Jaak Joala fännklubi esindus.

Kõigil linlastel on võimalus trammipeatustes juubelit tähistava seltskonnaga liituda ning veeta liinil Kadriorg-Tondi-Kadriorg meeleolukas muusikaline pärastlõuna. Tramm Jaak teeb koos muusikutega liinil Kadriorg-Tondi-Kadriorg ka teise ringi, orienteeruva väljumisega Kadriorust kell 17.45.