"Selle prügipüüduriga me kontrollime merevee puhtust. See ei ole mingi tööstuslik masin, millega mere puhtaks saab, see ongi uuringuteks mõeldud," rääkis Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf. "Tänane saak olid peamiselt vetikad – ei olnud plastikut, ei olnud suitsukonisid ja Tallinna Ülikooli tudengid, kes tulemusi uurivad, olid väga rahul vee puhtusega."

Tallinna Vanasadama jahisadama ujuvkai juurde paigaldatud mereprügipüüdur Seabin oli kolmapäeval Admiraliteedi basseinist kahe päeva jooksul kogunud üksnes peotäie merevetikaid. "Kui vetikad väga palju vohama hakkavad on ka paha, aga praegune olukord on tudengite hinnangul siiski väga hea," nentis Klandorf, kelle sõnul vajavad vetikad eluks toitaineid, mis satuvad vette kas põllumajandusest või linna kanalisatsioonist.

Tegemist on pilootprojektiga, mis kestab kolm kuud. Seadme valdaja on Wärtsilä Corporation Soomest, püüdurit testib Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalamet ning selle paigaldas Tallinna Sadam. "See masin on siin tänu Soome saatkonnale ja Helsingi linnale, üks meie koostööpartner on ka Tallinna Ülikool, kes seda masinat üle kahe päeva uurib, ja mõõdab, mida ta kinni on püüdnud," selgitas Klandorf.

Tulevik võib tuua rohkem mereprügipüüdureid

Pilootprojekt peab Klandorfi sõnul andma vastuse, kas Tallinnal on vajadus sarnaste prügipüüdurite järele ka mujal sadamates, kus on ujuvkaid. "Me ju tahame kõigisse oma randadesse saada sinilipud. Täna on meil veel mõni rand, kus sinilippu ei ole, kuna vesi ei ole piisavalt puhas. Siit saame andmeid vee kvaliteedi kohta ja saame edaspidi plaane teha, kuidas paremini majandada, et vesi oleks puhtam," rääkis abilinnapea. Tulevikus võivad sarnased püüdurid tulla Piritale, Meresadamasse ja Lennusadamasse.

Samuti on mereprügipüüduri paigaldamine üks samm Tallinna teel Euroopa rohelise pealinna tiitli poole. "Sellel aastal sai Tallinn Euroopa rohelise pealinna 2022 finaali. Ja ma loodan väga, et Tallinnal läheb hästi," nentis Klandorf.

Tallinna ülikooli keskkonnakorralduse tudeng Siret Valge selgitas, et Seabini näol on tegemist merevee prügikollektoriga, mis pumpab vett läbi filtri ja võimaldab mõõta erinevate jäätmete hulka vees. Vanasadamasse paigaldatud mudel võib koguda ühes ööpäevas kuni 3,6 kilogrammi prügi, kuid on olemas ka suuri tööstuslikke mudeleid, mis suudavad reostunud mereveest sadade kilogrammide kaupa prügi välja korjata.

Tallinna Ülikooli tudengid puhastavad ülepäeviti kollektori filtrit ning saadud tulemuste põhjal valmib teadustöö. "Hetkel oleme saanud enamasti vetikaid, on ka olnud maa biomassi ehk lehti ja ka väiksemaid plastiku tükke," rääkis Valge. "Merevee seisukord on hetkel väga hea. Meri on makroplastikust puhas". Mikroplastiku kohta selguvad tulemused pärast põhjalikumat uurimist.

Väljapüütud prügi rändab prügimäele, kuid kui näiteks plastikjäätmeid peaks rohkem tekkima, on Valge sõnul ka mõte see taaskäidelda ning sellest meeneid toota. Prügipüüduri tühjendamist käivad vaatamas ka lasteaialapsed ning septembrist ka esimeste klasside koolilapsed. "Nende roll on kõige tähtsam, nemad on meie uus generatsioon ja on väga tähtis, et me selgitaks neile, milles on probleem ja kuidas seda lahendada," rääkis Valge, kelle sõnul on plastik küll imeline asi, kuid seda kasutatakse lihtsalt liiga palju.

Sadam pöördub roheliseks

Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm nentis, et prügipüüduri paigaldamine on vaid üks samm sadama rohestrateegiast. "Mere puhtus ja keskkonnakaitse on äärmiselt oluline ja Tallinna Sadama strateegias on selline kestlik areng ja keskkonnasäästlikkus lausa sisse kirjutatud," rääkis Kalm.

Koos Helsingi sadamaga ehitatakse sadamas kaldaelektrit, et regulaarliinide laevad saaksid aasta lõpuks sadamas viibimise lülituda kaldal olevasse vooluvõrku. See võimaldab laevadel oma diiselgeneraatorid välja lülitada ning vähendab nii müra kui õhusaastet. Samuti valmivad aasta lõpuks kolmel kail automaatsed sildumisseadmed, mis muudavad sildumise lihtsamaks ja kuna manööverdamisele kuluv aeg väheneb, säästetakse samuti kütust. Valmiv kruiisiterminal saab samuti olema keskkonnasõbralik – merekütte ja merejahutusega ning päikesepaneelidega varustatud.

Mereprügipüüdur Seabin on rahvusvaheline projekt, mis sai alguse 2014. aastal Austraalias. Tänaseks on paigaldatud 860 mereprügipüüdurit üle maailma.