Esmaspäeval kell 18 toimus Tallinna lauluväljakul Filmimuusika Suurkontsert, kus Eesti armastatud laulutähed esitasid laule tuntud filmidest.

Üle-eestilise Noorte Sümfooniaorkestri saatel esitavad filmiklassika hitte Uku Suviste, Koit Toome, Ott Lepland ja Liisi Koikson. Kuulda saab tuntud viise filmidest "Kolm musketäri", "Kariibi mere piraadid", "Robin Hood", erinevatest Bondi-filmidest, "Oota sa", "Don Juan Tallinnas" ja paljud teised. Kontserdialale pääseb alates kella 17-st. Üritus on tasuta.

Kontserdil üles astuva laulja Uku Suviste sõnul on filmimuusika alati eriline. "Filmimuusika teeb eriliseks see, et lisaks laulude esitusele on vaatajate-kuulajate mälus ka olustik, keskkond ja vanemate filmide puhul ka tundelised mälestused," ütles Suviste. "See seab kindlasti kõrgendatud ootuse ja on ka väljakutseks laulude taasesitajatele. Filmimuusika Suurkontsert hõlmab endas väga erinevate ajastute, žanrite ning ka maade muusikat, seega usun, et kontsert tuleb äge! Tulge kuulama!"

Filmimuusika Suurkontsert on osa kultuuriprogrammist "Lasnamäe filmisuvi", mis toimub Tallinna linna, filmikompanii Funfare Films Limited ja nende siinse esindaja OÜ Allfilm koostöös. See koosneb reast kultuuriüritustest, mis toimuvad samaaegselt Hollywoodi režissööri Christopher Nolani uue filmi "Tenet" võtetega.

"Lasnamäe filmisuvi" programmi järgmiseks ürituseks on neljapäeval 18. juulil toimuv "Kivila pargi festival", mis toob Kivila parki kokku spordi, kunsti, muusika, põnevad atraktsioonid, söögi ja joogi. Sellele järgneb laupäeval, 20. juulil toimuv kogupere sündmus "Pae pargi perepäev", kus on toimuvad põnevad töötoad, saab kasutada atraktsioone ning jälgida lasteetendusi. Päev kulmineerub Uku Suviste kontserdiga.

Kõik "Lasnamäe filmisuvi" sündmused on osalejatele tasuta.