"Inimesed on muutunud mugavamateks, parkla tundub kauge, kuigi kaugeim maja on parklast 5 minutise jalutuskäigu kaugusel," ütles Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf Pealinnale. "Akadeemia tee parklakompleks on linna ehitatud paljude kortermajade teenindamiseks. Parkla on uus, suur ja vägev, puudu on vaid autod."

"Inimesed on muutunud mugavamateks, parkla tundub kauge, kuigi kaugeim maja on parklast 5 minutise jalutuskäigu kaugusel," ütles Tallinna abilinnapea Kalle Klandorf Pealinnale. "Akadeemia tee parklakompleks on linna ehitatud paljude kortermajade teenindamiseks. Parkla on uus, suur ja vägev, puudu on vaid autod."

Uues parklas on mahajoonitud 202 parkimiskohta. "See peaks rahuldama ümberkaudsete majade parkimisvajaduse," ütles Klandorf.

Tema sõnul tahavad inimesed sõita autodega otse trepikodade ette, mis omakorda tingib selle, et pargitakse majaesistele haljasaladele. Mõned ühistud on lausa nii nahaalsed, et teevad ise oma jõududega parkimisplatse, ilma linnaosavalitusega kooskõlastamata.

Linnaosavanem Lauri Laats rääkis, et Mustamäel on praegu puudu 16 000 parkimiskohta. "Ilmselgelt ei ole kõigi nende autode jaoks ruumi horisontaalseks parkimiseks," ütles Laats. Tema sõnul ei jääks Mustamäe rohelusest midagi järele, kui kõigi elanike parkimisprobleemi püütaks lahendada horisontaalselt.

Laats rääkis, et üheksakümnendatel aastatel leidsid kõik, kes väljas parkimist liiga ohtlikuks pidasid, ikka võimaluse kas mõni garaaž üürida, peaasi, et auto ei seisaks väljas. Vähe sellest, et klaasipuhastajaid kruviti küljest, kütust pumbati välja, sageli aga lahkuti koos autoga.

Parasjagu ehitatakse üht parkimismaja koostöös erasektoriga.

"Siin takistavad parkimismajade ehitamist erinevad faktorid: esmalt see, et nad ikka keskkonda sobiksid," rääkis Laats ja täiendas, et elumajade rajoonides on maa all palju kommunikatsioone, mis takistavad ehitamist. "Ümberringi on ju naabrid — kortermajade elanikud," ütles Laats. Tema sõnul käib ühistute vahel elline pallimäng, et miks te just minu maja hoovi selle teha tahate, tehke naabri juurde ning naaber ütleb omakorda sama. "Aga üks võimalus on ehitada parkimismaju äärealadele. Mustamäe on ikkagi suhteliselt väike oma pindala poolest, siis kindlasti on see mõeldav," rääkis Laats.

Klandorfi sõnul investeeriti Akadeemia tee parklasse üle poole miljoni euro. "Mina kutsun kõiki ümberkaudsete majade elanikke siia parkima," ütles Klandorf.

Järgmisel aastal valmib parkla äärde ka mänguväljak. Klandorf iseloomustab aastaga valminud uut parklat sõnadega: väga tore ja ilus, kena parkla!

Laats lisas omalt poolt, et väga oluline on säilitada Mustamäe sellisena nagu ta on: roheline, majade vahel on piisavalt õhku, laste mänguväljakuid ning palliplatse.

Laats: Mustamäel on puudu tunnel!

Juunis lõppesid ka teede rekonstrueerimistööd Mustamäe tee 118 kuni 138 elamuid ümbritsevas kvartalis. Tööde käigus rekonstrueeriti sõidu- ja kõnniteede asfaltkate, rajati juurde kõnniteid jalakäijate paremaks ja ohutumaks liikumiseks ning parendati liikluskorraldust. Lisaks uuendati sademevee ärajuhtimise võimalusi ning paigaldati LED-tehnoloogial põhinev tänavavalgustus. Liikluse rahustamiseks rajati künniseid.

Juuli ja augusti jooksul jätkuvad veel mitmed ehitused: 10. juunist alustati Kiili tn 11 kortermaja ümbruse teede taastusremonttöödega, kus uuendatakse teede asfaltbetoonkate ning teekattemärgistus, välja vahetatakse lagunenud äärekivid ja korrastatakse töömaale jäävad kaevud. Tööde maksumuseks on umbes 93 000 eurot, lõpetamise tähtajaks august 2019.

11. juunil alustati Sõpruse pst 187 kõnnitee rajamisega Tallinna Tehnikagümnaasiumi kõrvale. Ehitustööde käigus rajatakse 172 meetri pikkune valgustatud asfaltkattega kõnnitee ning korrastatakse haljastus. Tööde maksumus on umbes 56 000 eurot ning lõpetamise tähtajaks august 2019.





25. juunil alustati Mustamäel Kuklase tänaval (Sõpruse pst 192–196) parkimiskohtade rajamisega, mille käigus ehitatakse välja ka kõnnitee, tänavavalgustus viiakse üle LED-tehnoloogiale ning liikluse rahustamiseks rajatakse sõiduteele ka künnis. Tööde lepinguline maksumus on 81 000 eurot ja need lõpetatakse augustiks.

Linnaosavanem rääkis, et Mustamäel on seni olnud puudu oma tunnel. "Sel aastal me selle ka valmis ehitame," lubas Laats. Eesmärk on ühendada Sütiste parkmets Trummiga, mis on mustamäelaste seas ülipopulaarne suusatamise koht. Laatsi sõnul lausa nii populaarne, et seal peab rajale pääsemiseks oma järjekorda ootama.

"See on teelõik, mis on täpselt Mustamäe ja Nõmme piiril," rääkis Laats. Tööd peaksid tema andmetel algama augusti alguses ning lõppema 1. septembriks, selleks ajaks peab liiklus olema taastatud.

Laats rääkis veel, et Ehitajate tee ehk siis Nõmme mäkke tõusu peab ilmselt sulgema nädalaks või võib-olla isegi kaheks. "Aga ma arvan, et lõpptulemus on seda väärt," sõnas Laats, sest suusatajad saavad talvel rohkem ruumi.

2022. aastal plaanitakse sinna ehitada terviserajad. "Mustamäel on sport au sees," lõpetas Laats ekskursiooni.