VIDEO JA GALERII: Kadriorus hakkas sõitma isejuhtiv buss

"Kahtlemata on tegemist uudse ja innovaatilise lahendusega, mis võiks saada teerajajaks tänases moodsas tehnoloogiaajastus ja transpordisüsteemis. Tallinna kontekstis käsitleme isejuhtivat bussi kui võimalust väiksema liiklustihedusega piirkondade ühistranspordilahendusteks," ütles Tallinna abilinnapea Andrei Novikov.

Novikov märkis, et Tallinna Transpordiamet on koos TalTechiga käivitanud robotbussi ehk isejuhtiva bussi projekti, mille raames pannakse kuueks kuuks üks buss sõitma ümber Kardioru pargi, marsruudil A.Weizenbergi – Mäekalda – Lydia Koidula – J.Poska.

Sohjoa Baltic uurib, tutvustab ja pilotiseerib isejuhtivaid elektrilisi minibusse kui osa ühistranspordist, eelkõige nn esimese või viimase miili ühenduse võtmes. Projekt loob teadmust ja kompetentsi selleks, et organiseerida ühistransporti keskkonnasõbralikult ja nutikalt. See pakub samuti ka õiguslikke ja organisatoorseid juhiseid, kuidas isejuhtivate sõidukite teenuseid kõige efektiivsemal moel korraldada. Sohjoa Baltic toob väikesed isejuhivad bussid näidismarsruutidele kuues läänemere piirkonna linnas.

19. juulil tutvustati KUMUs Sohjoa Balticu projekti raames Eestisse toodud Navya isejuhtivat bussi. Ühtlasi said huvilised teha bussiga ka esimese sõidu.

Kõigepealt peab buss kaardistama oma trajektoori, ehk piltlikult öeldes tegema sõidueksami. Alles seejärel saab lubada robotbussil peale võtta reisijad. Trajektoori õppimine ja testimine kestab augusti keskpaigani. Kui maanteameti ja muude vastavate instantside poolt on kinnitused olemas, saavad esimesed huvilised bussiga ka sõita. Reisijaid võetakse esialgu korraga peale kuni seitse. Lisaks istub bussis ka TalTeci operaator.

Buss võimaldab uurida isesõitva bussi sobituvust linna transporti ning saada vajalikud teadmised tulevikutranspordi arendamiseks.

"Ootame, et bussi saaks katsetada erinevates ilmastikuoludes," ütles Sohjoa Baltic projektijuht Jaagup Ainsalu Tallinna Transpordiametist. "Siis me näeme, miline on selle bussi võimekus. Iga kilomeeter aitab kaasa tehnoloogia arengule"

Ainsalu räägib, et palju on küsitud ka isesõtivate trammide kohta. "Tegelikult lennujaamades sõidavad isesõitvad trammid, aga et need liiguksid avalikult liikluses, tähendaks see trammiteede ülesõitude rekonstrueerimist. Kas linnad on selleks valmis, seda ei oska isejuhtivaid sõidukeid arendavad firmad öelda," selgitas Ainsalu. "Ettevõtted arendavad isejuhtivaid sõidukeid sadamates, haiglates ja mujal sõitiseks ning kui see ennast õigustab, siis võib-olla tulevad ka trammid."

"Selliseid pilootprojekte tehakse maailmas päris palju," ütles Bussi juurutava firma Autonomous Mobility esindaja Pirko Konsa. "On ka täissuuruses liinibusse. Volvol on olemas prügiauto, mis on suuteline ise sõitma."