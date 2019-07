"Mustakivi tee pikendamise näol on tegemist äärmiselt olulise projektiga. Tee pikendamine Narva maanteelt Kose teele aitab muuta kvartalisiseste teede liikluskoormust väiksemaks. Tõuseb liiklusohutus piirkonnas, mis tähendab, et majade vahel kihutatakse vähem ja lastel on õues turvalisem liikuda," ütes Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat.