Maleva nõukogu ja staabi liikmed käisid eile Männiaru talus malevlasi külastamas. Noored olid ametis maasikate korjamisega ning rühmajuhtide sõnul paistavad nad sel aastal silma töökusega.

Malevlaste tegemised muutuvad iga aastaga aina põnevamaks ja mitmekülgsemaks. Sel aastal on suur osa malevlastest maasikapõldudel, kuid leidub ka teisi töid nagu näiteks kaubanduskeskustes müügitöö või põgenemismetsa ehitamine.

"Maasikate korjamine on klassikaline malevatöö, mida on tehtud juba kakskümmend aastat, aga õnneks on aja jooksul töid juurde tulnud ja üks selle aasta põnevamaid on kindlasti põgenemismetsade tegemine," ütles SA Õpilasmaleva juht Ott Väli.

Ohtu, et noored põllutöökogemusest ilma jääksid ei ole. Malevajuhi sõnul jääb tööde valik mitmekesiseks ning noortel on võimalik valida, kas nad soovivad tööd teha maapiirkonnas või linnas. Enamasti eelistatakse linna jätta nooremaid ning linnast välja põldude ja metsade vahele saavad gümnasistid. "Mõni noor pole üle paari päeva kodust eemal olnud. Neil on raskem kohaneda ja me ei saa seda lubada, et keegi otsustab varem ära minna," ütles Väli.

Noori tervitama ja tehtud töödega tutvuma tulnud Tallinna linnavolikogu esimees ja õpilasmaleva traditsiooni elustaja Tiit Teriku sõnul on malevanoorte töö sama suure vastutusega nagu täiskasvanutelgi. Vastutuse osas allahindlust ei tehta. "Kui meil on tööandja ees kohustus, et saadame neile 20 noort, kes tööd teevad, aga pooled pudenevad ära, siis ei saa töö tehtud," ütles ta.

Männiaru maasikatalus malevatööd tegev Annabel Mikk(16) on oma teise maleva-aastaga väga rahul. "Ma olen linnast pärit, aga minu süda kuulub maale. Mulle meeldib väga siinne keskkond," ütles ta.

Noor malevlane tunnistab, et vahepeal võib vara ärkamine ära tüüdata ja tekib trots, aga enamasti on kõik positiivne, sest saab omavanustega koos olla ning ka rühmajuhid hoiavad tuju üleval. "Kui malevasse tulime, siis ei tundnud me grupis mitte kedagi. Esimesest päevast peale tekkis ühtsus ja me sobime omavahel nii hästi kokku!" lisas ta.

Noortel jääb lisaks maasikate korjamisele aega üle ka ühisteks tegevusteks nagu rattaga sõitmine, traditsioonilised maleva pulmad, õhtused jutustamised ning muud aktiivsed mängud ja tegevused, mida mõtlevad välja nii noored ise kui rühmajuhid. Annabeli jaoks on malevas käimise kõige suurem pluss erinevate inimeste ja keskkondadega harjumine. "See kogemus on teinud mind palju julgemaks. Ma ei karda enam uute inimestega suhelda," ütles ta.

Maasikatalu rühmajuhid Harriet Tooming ja Hugo Jõks on ise samuti endised malevlased, kes on malevaeast väljakasvades otsustanud rühmajuhina jätkata. Nii Harrieti kui Hugo jaoks oli malevatöö esimene päris töökogemus elus. "Mäletan, et selg jäi maasikate korjamisest hästi kangeks ja järgmisel päeval oli raske üles tõusta, aga õppisin, et raha ei kasva puu otsas. Päriselt tuleb tööd teha, et midagi teenida," meenutas Harriet suurimat õppetundi, mida malev talle õpetas.

Hugo see-eest on maatöid teinud terve elu, kuid malev muutis juba ära õpitud tööde tegemise lõbusamaks, sest seda kõike sai teha koos seltskonnas.

Rühmajuhtide sõnul on vähe noori, kes tulevad malevasse ainult raha pärast. Malev ja kogu melu ja sotsiaalsed suhted on see, mis noori kokku toob.

Noored ehitavad põgenemismetsa

Ka Ruunawere mõisahotellis põgenemismetsa ehitav ja hotellitube koristav malevlane Sandra Annabel Nõmpere(18) sõnul ei ole raha põhiline. Töö malevas on väga mitmekesine. "Olen nii maja värvinud, muru niitnud, aeda ehitanud kui põgenemistoa lugu välja mõelnud. Iga päev on erinev," ütles ta.

"Ma oskan teha väga palju erinevaid töid, mida ma varem teha ei osanud. Malev on andnud mulle väga palju kogemust," ütles Annabel. "Kogu maleva õhkkond on nii eriline. Saame kõik omavahel hästi läbi ja kedagi välja ei jäta," ütles Annabel, et kavatseb kindlasti malevaga ka edaspidi seotud olla.

Põgenemismetsade idee, mida noored hetkel Ruunawere metsa ehitavad tuli algselt maleva staabijuhtidelt, kes otsisid variante, kuidas malevlastele tööd leida, sest tööandjate leidmine ei ole alati kõige lihtsam ülesanne. Häid ja aktiivseid tööandjaid, kes on huvitatud just noortega töötamisel, ei olegi väga palju.

"Tegime ajurünnakuid ja mõtlesime, kuidas malevlasi rakendada ja tööandjale n-ö maha müüa. Majutuse kõrval on tihti vähe tegevusi ja põgenemismets on suhteliselt väikese tööjõu vajadusega. Noortel ideid jagub ja nad saavad hea juhendamise korral ka lihtsate ehitustöödega hakkama," ütles üks idee autoritest Marko Aleksejev.

Marko korraldab Õpilasmaleva logistikat, majutust, transporti ja veel palju muudki, kuid peab selle kõrvalt ka Indiaanitalu, kuhu kerkis esimene põgenemismets, mis on piloodina juba omajagu külastajaid näinud. "Korraldan juba üksteist aastat matkasid, metsa teema on mulle lähedane ja otsin alati metsale erinevaid kasutusvõimalusi," lisas ta.

Põgenemismetsade idee on nii Eestis kui mujal maailmas unikaalne ning õpilasmaleval on plaan ideed edasi arendada ning luua suurem põgenemismetsade võrgustik. Põgenemismetsa idee on sarnane populaarsete põgenemistubadega, kus tuleb loodud ruumist väljumiseks lahendada mõistatusi ning läbida erinevad takistused. Kogu legendi ja täpse loo on noored välja mõelnud koostöös tööandjaga.

Noored suutsid üllatada

Marko Mägi, Ruunawere mõisa omanik, on malevanoortele tööd andnud juba neljandat aastat. "Lugu põgenemismetsade taga kui ka teostus on enamasti noorte enda oma. See on püsiväärtus, mis võiks vähemalt viis aastat püsida, nii et igal suvel saab malevaga seda muuta ja uuesti ellu äratada," ütles ta.

"Noored leidsid mütoloogilise tegelase nagu Külmking, kes on kuri tegelane ja viib teise maailma. Lugu, mille noored välja mõtlesid on väga põnev. Lõpp-tulemus on natukene hirmus, et inimestel oleks tahtmist loodud ruumist välja pääseda," ütles Mägi.

Marko Mägi kiidab noori ja nende fantaasiavõimet. "Minu asi on tagada, et me selle lõpuni ära teeksime. Üldjuhul on see noorte enda projekt, nad saavad hakkama nii ehituse kui maalimisega," lisas ta.

Tööandja tunnistab, et esimesel aastal oli tal malevaga koostöö tegemise vastu väike hirm, kuid noored suutsid teda üllatada. "Kui mõtlesin enda nooruse peale, siis tekkis hirm, aga mitte midagi sellist, mida kartsin ei juhtunud. Vastupidi. Oleme igal aastal leidnud toredad tööd, mis jäävad nähtavale ja mida noortel endal on vaheldusrikas teha," ütles ta.

Noori on nagu ikka väga erineva taustaga ning tööandja peab olema valmis noortele toeks olema. "Peame olema valmis nõu andma. Näiteks eelmise grupiga oli vaja üks uks ära peitsida, mõtlesin, mis see siis ära ei ole. Kui natuke aega hiljem mööda kõndisin, siis sain aru, et midagi läks valesti, sest peitsi oli valatud igale poole ja pintsel oli sinna kõrini sisse kastetud. Mina alustasin juhendamisega valesti. Koristasime segaduse ära ja hakkasime otsast pihta. Rääkisime asjad läbi ja pärast peitsisid nad kõiki asju ja väga edukalt," ütles Mägi, et äpardusi tuleb ikka ette. "Noored on väga erineva edukusega, aga see on tööandja nõrk koht kui ta mõtleb, et malevasse tulevad spetsialistid ja tahetakse rohkem kui tavainimeselt, kes pole sellist tööd varem teinud," lisas ta.

Mägi sõnul on vahel vaja noori ka omavahelistes suhetes ja eneseanalüüsis aidata. "Noortega suhtlemine ja suhteprobleemide lahendamine käib malevaga kaasas. Tülli nad ei ole läinud, aga räägime selles, et iseenda käitumist tuleb jälgida ja ei tasu väikeste asjade peale solvuda," ütles ta.

"Eile rääkisime ühe noore inimesega tund aega juttu ja see on imekspandav kui avar võib ühe noore inimese maailmapilt olla," ütles Mägi, et noored võivad oma maailmatunnetusega üllatada.

Õpilasmaleva peastaabi töötaja Marko Aleksejeva sõnul on Ruunawere hotell haruldane tööandja. "Malevlased on siit ära minnes väga õnnelikud. Viimane grupp, kes siit ära läks, tulid sellise energiaga bussist välja, et oli näha, et nad on väge täis noored inimesed," ütles ta. "Tihti on mure, et tööandjal jääb natuke puudu, et leida noortega töötamiseks hea lahendus ja tasakaal. Sa pead natuke rohkem iseennast selle töö sisse panema, sest kui see jääb tegemata, siis valgub noorel teema laiali ja siis mõned tööandjad arvavadki, et malevlased on kehvad. Kõigepealt võtad peegli ja siis mõtled, mida ma ise selle jaoks tegin, et saaks hästi minna," tõdes Aleksejeva, et eneseanalüüs on oluline nii noorte kui täiskasvanute puhul.