VIDEO JA GALERII: PROTO avastustehasesse paigaldati esimene eksponaat

17. juulil paigaldati esimene eksponaat Noblessneri valukojas avatavasse PROTO avastustehasesse.

Esimesena paigutati koguperekeskusesse aururongi eksponaat, et märkida 215 aasta möödumist esimesest auruveduriga tehtud reisist. PROTO avastustehas avab uksed 2019. aasta oktoobris. Tegemist on koopiaga 1800. aastatel ehitatud vagunitüübist.

“Täna sai alguse eksponaatide paigaldamine PROTO avastustehasesse, millega oleme jõudnud avamiseks valmistumisel uude faasi,” rõõmustas PROTO avastustehase tegevjuht Ott Sarapuu. “Eksponaatide paigaldamise alustamine aururongist on samuti märgiline, kuna tänavu möödub 215 aastat esimesest auruveduriga tehtud reisist. Avastustehases pakutava kogemuse keskmes on leiutiste põnev ajalugu, mida proovime kõigis oma tegemistest jutustada,” selgitas Sarapuu.

Vagun on “rekvisiidiks” ühele umbes kolmekümnest virtuaalreaalsuse mängust ja käed-küljes eksponaadist. Kõik need räägivad ajast 19. sajandi keskpaigast 20. sajandi alguseni.

Aururongi vagunis saab läbi mängida rongiröövi käigus toimuvat päästeoperatsiooni, selles kogetav elamusmäng seab ülesandeks kaitsta salajast leiutist pahalaste eest liikuvas rongis seigeldes.

“PROTO on paik, kus kohtuvad minevik ja tulevik, eesmärgiga kasvatada külastajate huvi tehnoloogia ja leiutamise vastu. Väljapanekuga loome salapärase tehase, kus saab katsetada erilisi leiutisi ning uudne virtuaalreaalsus pakub selleks ideaalset võimalust,” tutvustas väljapanekut ekspositsiooni projektijuht Ott Roots.

Pärast aururongi paika saamist hakkab järgmiste atraktsiooni paigaldamine. Juuli lõpus leiab hoone laes endale koha Eestis ainulaadne rollglider, millega saavad kõik keskuse külastajad üle terve avastustehase liuelda. Esialgu ilma virutaalreaalsuse prillideta, kuid Sarapuu sõnul on plaan ühendada ka rollglider virtuaalreaalsusega. Ja selline elamus on juba tõsine adrenaliinirohke retk ja võtab seest õõnsaks.

Avastustehas on mõeldud eelkõige peredele – lapsed oma vanematega. Ideaalne variant on see, et lapsed tahavad siia tagasi tulla ja ütlevad seda oma emmedele ja issidele,” selgitas Sarapuu. “Ma usun, et lastel on siin väga palju teha.”

Sarapuu lisas, et kõigele, mis tehases toimub, lisatakse juurde ajalooline aspekt – see ei ole mitte ainult mängukeskus.

Kõrge tehasehoone suuri ruume kütab unikaalne küttesüsteem. “Kunagi, kui ma tegin lennusadamat, siis seal rajati küttesüsteem merekütte peale – mis on tänaseni üsna ainulaadne ja eristuv – lennusadamat köetakse mereveega,” rääkis Sarapuu. “Aga siin – kui me vaatame ülespoole, siis seal on kõttekiirgurid, ehk justkui radikad on pandud lakke.”

Kiirgurites on soe vesi temperatuuriga 76 kraadi.

Kuidas uudne süsteem ka tegelikuses töötab, saab iga huviline juba ise talvel omal nahal tunda.

2019. aasta oktoobris avab Põhja-Tallinnas uksed kogu Euroopas unikaalne kogupereatraktsioon PROTO avastustehas. Avastustehas on erakätes olev asutus, mis riiklikke toetusi, nagu näiteks Ahhaa keksus, ei saa. Küll aga toetas avastustehase rajamist Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.

Elamuskeskus toob külastajani kümned innovaatilistel virtuaalreaalsuse tehnoloogiatel põhinevad atraktsioonid ja Jules Verne’i ajastu leiutised. Asutus mahutub korraga paar-kolmsada külastajat.

PROTO avastustehas asub ajaloolises Noblessneri valukojas, kus aastatel 1913-1917 ehitati kokku 12 moodsat allveelaeva. Tänaseks on Noblessnerist saanud inimestele ja merele avatud sadamalinnak.