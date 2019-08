"Lavastuses kuuleme Kristjan Järvi originaalloomingut ning ka Mick Pedajat," rääkis Birgitta festivali avaetenduse autor ja lavastaja Helen Rekkor.

Rekkor lisas, et lugu sellest, kuidas tulnukas tahab toimetada inimeste planeedil, on edasi antud selliselt, et sõnu polegi vaja.

Tänavuse Birgitta festivali avab 9. augustil visuaalteatrietendus „Planeet Harmoonia“, mille autor ja lavastaja on teatriühendus Misanzen kunstiline juht Helen Rekkor.

Festivali jaoks loodud teose üks keskne temaatika on ühiskonna tarbimisharjumused. Ressursside säästlik kasutamine peegeldub ka loometegevuses, kus enamus lavakujundusest ja rekvisiitidest laenatakse või taaskasutatakse.

"Visuaalteatrina inimesteni jõudev lugu räägib digitaliseerumisest, planeedi ressursside kasutamisest, armastusest kõige elava vastu ja nende vahel harmoonia saavutamisest. Kõik see on meie tänapäev ja kõnetab loodetavasti nii noori kui ka vanemaid," sõnas "Planeet Harmoonia" idee autor ja lavastaja Helen Rekkor.





Publiku jaoks võimas efekt!

"Kuna looduse hoidmine ja ressursside mõistlik kasutamine on antud hetkel ainuvõimalik viis ellu jääda, siis oleme juurutanud taaskasutamist ka oma loomeprotsessis. Ükski kunstiline idee, ükskõik kui suurejooneline ja geniaalne, ei õigusta koduplaneedi purukstarbimist. Suurema osa dekoratsioonidest, kostüümidest ja rekvisiidist oleme laenanud oma kollektiivist või koostööpartneritelt ning etenduses taaskasutusse võtnud."

Rekkor rääkis, et kuna tegu on varjuteatriga, siis toimubki etendus õhtul kell kümme, et loomulikult saabuv õhtupimedus varjude vaatamisele kaasa aitaks. "Selliselt me saame kindlustada, et efekt on publiku jaoks kõige võimsam," rääkis Rekkor.

Varjuteater peabki tema sõnul sündima pimedas, sest vari tekib suunatud valguse ja pimeduse ning näitlejate tegevuse koosmõjul. „Et vari oleks puhas ja täpne ja peen, selleks ongi vaja täielikku pimedust,“ rääkis lavastaja.

Proovid käivad vaevalt nädal enne esietendust Salme kultuuripalee suures saalis. Rekkor tõdes, et see on õnneks teatrimaja, kus saab tuled lihtsalt kustu panna ja harjutada.

Lavastuse autor Helen Rekkor selgitas, et nagu iga muugi kunsti puhul, on ka varjuteatris kõige tähtsam asi idee. "Miks ma kutsun inimesed teatrisse ja miks ma röövin tüki nende väärtuslikust elust?" küsis Rekkor retooriliselt. Ta ütles, et kui see on kindlaks tehtud, siis tuleb edasi nuputada nii, et lugu oleks füüsiliste tegevuste jada.

Helen Rekkor ütles, et temal on varjuteatri kogemust juba üsna mitme lavastuse jagu. "Üks näitleja, kes mängib Tulnukas Piid, on kaasa teinud minu kõigis varjuteatri lavastustes," ütles Rekkor ning täiendas, et varjuteatri kogemus on ka Andres Roosilehel ning Sandra Langel Nukuteatrist. "Pesamunal Alden Mayfieldil, kes alles õpib lavakas, seda kogemust veel ei olnud," täpsustas Rekkor ja lisas kiitvalt: "aga nüüd ta juba adub seda maailma väga hästi."

Rekkor jõudis varjuteatrini nii, et hakkas omapäi katsetama, tema esimesed kogemused jäävad kuue-seitsme aasta taha. "Tahan veelkord öelda, et sellel ajal, kui mina lavakas õppisin, ei olnud visuaalteater veel niivõrd levinud ja populaarne, ükski õppejõud ei tulnud selle peale, et seda

eraldi õpetada," ütles Rekkor.

Õpetas ennast ise välja

"Iga korraga saad targemaks ja saad aru, mida vari teha võimaldab," rääkis lavastaja kirglikult. Õppeprotsessi võtab ta kokku sõnadega: me ise õpetasime ennast välja.

Praeguse lavastusega alustati proove 22. juulil ning lavastaja tõdeb: "Juba läheb päris hästi! Kui kõik tehnilised mured saavad lahendatud, siis ma kahtlustan, et tulemus võib olla eepiline!" Lisaks Järvi ja Pedaja loomingule saab kuulata Kristjan Randalu originaalloomingut ning Max Richteri ja Urmas Sisaski loomingut.

"Ma ootan ja loodan väga, et publik saab sealt võrratu elamuse," ütles Rekkor. Ta ütles, et usub sellesse, et publik hakkab tegelasi kirglikult armastama ning on looga algusest lõpuni kaasas.

Praeguse seisuga etendub "Planeet Harmoonia" Birgitta festivalil ainukordse sündmusena, kuid Rekkor langetas pisut saladuseloori, sest Kristjan Järvi ütles: „Aga lähme sellega Tokiosse! Lähme sellega New Yorki!“

Lavastaja kommenteeris suuri mõtteid malbelt: "Mina läheks hea meelega, aga katsume kõigepealt esietendusega hakkama saada, siis vaatame edasi!"