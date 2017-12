VIDEO! Jääkaru Nora saadab Viinist tervitusi

Jääkaru Nora, kes detsembri alguses Tallinna loomaaiast Viini kolis, lubati nüüd peale karantiini Schönbrunni loomaaia õueaediku mugavusi uudistama. Vaata Nora tegemistest vahvat videot ja loe ka teisi loomaaia uudiseid!

Jääkaru Nora, kes detsembri alguses Viini kolis, lubati nüüd peale karantiini Schönbrunni loomaaia õueaediku mugavusi uudistama.

Sel nädalal on loomaaias muudki põnevat toimunud.

Reede keskpäeval tabati loomaaia lääneväravas selle aasta 400-tuhandes loomaaiakülastaja: toreda üllatuse osaliseks sai perekond Langemets Tallinnast.

Kui suureks aga kasvab 2017. aasta lõplik loomaaiakülaliste arv, sellesse saab igaüks veel panustada, sest loomaaed on külastamiseks avatud ka aastavahetusel: kassad on lahti nagu tavaliselt 9–15, loomaaia väravad suletakse kell 17. Laste loomaaeda saab külastada kella 10–17. Troopikamajad ja paksunahaliste maja on ka 31. detsembril avatud 10–16.

Teisel jõulupühal külastasid loomaaeda jõuluvanad Eestimaa Jõuluvanade Ühendusest. Vahvad punakuued meelitasid loomaaialoomadele jõulurõõmu toomist uudistama hulgaliselt loomasõpru. Mõnusaid maiusi ja elukeskkonda rikastavaid mänguasju, mille tublid loomaaiasõbrad aegsasti valmis olid meisterdanud, jagati marmosettidele ja makaakidele, muskusveistele, tiigrile ja pesukarudele, hüäänidele, hüljestele, takiinidele, jääkarudele, kaamelitele ja piisonitele ning laste loomaaia ja paksunahaliste maja asukatele. Toredaks mänguasjaks olid plasttorusüsteemide tootja Pipelife Eesti AS erinevas mõõdus uued plasttorud, mis seekord pakkusid põnevust vööthüäänidele ja jääkarudele.

Samal päeval sündisid paksunahaliste majas kaks tšintšiljapoega ja sõraliste majas kameruni kääbuskodukitse sokuke. Kullimäel asusid paarituma kaeluskotkad.

Paksunahaliste majas kehva isuga silma jäänud kuningpüüton ja kuningboa said vitamiinisüsti. Üle vaadati ka keskaasia kilpkonnade nokad: kellel nokk nii pikaks kasvanud, et takistab toidu haaramist, sel lõigati see lühemaks. Troopikamajas suri esmaspäeval isane valgetipp-riffhai.