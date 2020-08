"Sellistes kvartalites on oluline saavutada sünergia ettevõtluse, looduskeskkonna ja elanikkonna vahel. See tähendab, et äripindade omanikud peavad arvestama elanikega. Lisaks peavad elanikud mõistma ja arvestama, et tegemist on avaliku ruumiga," kinnitas Põhja-Tallinna linnaosavanem Peeter Järvelaid.

"Elan Põhja-Tallinnas kohas, kuhu läbi Kalamaja pargi kaigub nii Noblessneri melu kui ka klubi Hall tümakas. Kui eelmisel suvel häirisid elu Halli ööpäevaringsed (ja vahel veel mitu ööpäeva lõputult kestvad) peod, siis praegu tundub öine tümakas juba tühisena — palju hullem probleem on öösiti Kalamaja pargi kandis tänavatel ringi jõlkuvad ja valju häälega käratsevad noortekambad," rääkis Pealinnale Põhja-Tallinnas elav kirjanik Katrin Pauts.

Pauts ütles, et sageli ei saa ta purjus röökurite pärast öö läbi rahu, üks kamp möödub ja järgneb teine, pidev voorimine käib õhtust hommikuni. "Eriti ekstreemseks läksid asjad juuli teises pooles, kui siia sattusid ilmselt narkojoobes noored, kes tundide kaupa Tööstuse tänaval taidlesid ja loomalikke röögatusi kuuldavale tõid, ning kui siin pealtnäha idüllilise pargi servas päise päeva ajal tiheda liiklusega tänava ääres inimene lihtsalt läbi peksti. Viimasesse juhtumisse sekkusid ka politseipatrull ja kiirabi," rääkis ta.

"Viimase aasta jooksul on elu-olu siinkandis tõesti kurvakstegevalt lärmakaks muutunud ja Põhja-Tallinna kodu rajamiseks investeerida ma rahulikku elu ihkaval inimesel ei soovita. Kuna Noblessneri kant veel areneb, tuleb jooma- ja peokohti ilmselt veel juurde," arvas kirjanik.

Tüliõun ööklubi Hall

Noblessneri rajoonis meelelahutus- ja toidukohta pidav ärimees Indrek Kasela ütles, et põhiline probleem on ikka avalikus ruumis seltskonnakesed, kes tahavd oma pudeli ja grillkanaga nautida päikseloojangut ning ei soovi viisakalt istuda restoranis. "Samuti noored, kes ostavad kõrvalt poest siidrit ja veini, et n.ö tasuta Balti Laevaremondi Tehase territooriumil aega veeta," rääkis Kasela ja ütles, et on viimatiste soojade ilmade jooksul ise nii mõnegi sellise seltskonna laiali löönud või politsei kutsunud.

Suureks tüliõunaks on ka ööklubi Hall, mis asub Kalamaja pargi kõrval ning valju teknomuusikaga muusikakaugete inimeste meelerahu segab. Selle klubi peale on Pauts eriti kuri. "Peagi tuleb seal neljapäevane festival, mil raiumine käib õhtust hommikuni," rääkis kirjanik.

Klubi esindaja Elena Natale ütles Pealinnale, et Klubi Hall võtab alati tagasisidet kuulda, sest nende jaoks on dialoog nii külastajate kui ka kohalike elanikega väga oluline. "Vaid nii saame veelgi paremaks muutuda. Politsei on meid kui avalikku peopaika ikka külastanud, kuid kõik need üksikud korrad on alati saanud sõbraliku lahenduse. Püüame omalt poolt mõista inimeste erinevat suhtumist ööklubidesse ja muusikaasutustesse, kuid kinnitame, et rahvusvahelise mainega klubi Hall ei ole müratekitaja, ammugi siis "öine mürakeskus"," kirjeldas Natale.

Ta väitis, et klubi heliga, sealhulgas heliisolatsiooniga, on klubi personal tegelenud Halli avamisest peale. "Suhtume sellesse teemasse väga tõsiselt ja seepärast teeme alati koostööd helitehnikatehaste ja helitehnikutega, et heli oleks kohapeal täpsem ega liiguks peopaigast kaugemale. Ühtlasi arendame ja täiustame nii oma helitehnikat kui ka heliisolatsiooni pidevalt. Lisaks peame kinni kehtivatest tervisenõuetest, mis tähendab, et meid külastab ka märksa vähem inimesi kui varem," kinnitas Natale.

Krista Lillep (46) elab Noblessneri ja Telliskivi rajoonide vahele jääval alal, tummises üle-eelmise sajandi kortermajas. "Suvel, kui aknad olid lahti, siis aeg-ajalt ikka kuuleme mingit muusikat kaugemalt tulevat, aga mind see eriti ei häiri. Meil ei ole väikseid lapsi ning mis puudutab olmemüra, siis see on ju linnas tavaline," ütles Lillep.

Ta kinnitas, et aeg-ajalt on küll kuulda politseisireene, mis keset vaikset ööd uniseid inimesi ehmatada võivad. Eesti Politsei on viimase kahe kuu jooksul reageerinud Põhja-Tallinnas 175 öörahu rikkumise sündmusele.

Telliskivi loomelinnak: panustame avatud linnaruumi

Tähelepanu alla on sattunud ka Telliskivi loomelinnak kui meelelahutusasutuste kogum, kust voorib sumedatel õhtutel läbi palju rahvast. Bianka Soe Telliskivi loomelinnakust ütles, et baaride ja söögikohtadega ollakse pidevas suhtluses. "Samamoodi ka oma turvafirma juhiga ning meie teada linnaku alal suuri probleeme ei ole olnud. Müra ja muusika tase on ka nädalavahetuseti linnaku sisehoovis pigem tagasihoidlik ning kohad, mis on suunaga Pelgulinna elamukvartali poole, on teadlikud öörahust."

"Loomulikult oleme nõu ja jõuga avatud koostööks nii enda naabrite kui ka kõigi teiste osapooltega. Telliskivi Loomelinnaku põhifookus on olla koduks ligi 250le loomeettevõttele ja vabaühendusele ning pakkuda kvaliteetseid kultuurikogemusi," ütles Soe.

Telliskivi Loomelinnakusse leiab ka õhtutundidel tee pigem teadlik külastaja. Soe väitis, et nende jaoks on alati olnud oluline panustada avatud linnaruumi, mis arvestab külastajate soovidega ja oleks inspireeriv. "Linnaku ala tervitab nii ping-pongi mängijaid kui ka peresid ja pakume tõesti võimalust, et külastajad ka väljaspool restoranide terrasse ennast mõnusasti tunneksid," kinnitas Soe.

Linnaosavanem: Põhja-Tallinn areneb kiiresti

Põhja Tallinna linnaosavanem Peeter Järvelaid kinnitas, et Põhja-Tallinn areneb kiiresti ning linnaosale on iseloomulikud kaasaegsed euroopalikud multifunktsionaalsed kvartalid. "Kuid sellistes kvartalites on oluline saavutada sünergia ettevõtluse, looduskeskkonna ja elanikkonna vahel. See tähendab, et äripindade omanikud peavad arvestama elanikega. Lisaks peavad elanikud mõistma ja arvestama, et tegemist on avaliku ruumiga," kinnitas Järvelaid.

Riiklikku järelevalvet korrakaitseseaduse täitmise üle teevad politsei ja MUPO. Põhja-Tallinna valitsus on linnaosavanema sõnul kutsunud ellu ümarlaua, mis toob kokku kõik huvitatud osapooled, et leida üksteist mõistev lahendus.

"Kohtumiste tulemusena kaalub Noblessneri kinnistu omanik kaasata õhutuseks/öiseks ajaks turvaettevõtte. Telliskivi 62 ettevõtjad palkasid turvaettevõtte ise. Esimesed tulemused on positiivsed, aga täpsemast statistikast saame rääkida paar nädalat pärast meetmete rakendamist," sõnas Järvelaid.

Tema sõnul on ka ettevõtjatele selgitatud, et heliseadmete paigaldamine välialale on lubatud ainult Tallinna Linnavalitsuse väljastatud avaliku ürituse loa alusel ja loas märgitud tingimustel.

Sealjuures meenutas Järvelaid, et majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse jõustumisest alates 01.07.2014 ei väljasta linnaosade valitsused ettevõtjatele lubasid tegevuskohtade avamiseks. Ettevõtja esitab majandustegevusteate majandustegevuse registrile (MTR) teabevärava eesti.ee kaudu ise, kohustudes täitma kõiki tegevusvaldkonda reguleerivaid õigusakte.

Kõigil osapooltel tuleb arvestada, et öörahu algab tööpäevadel kell 22.00 ja kestab 6.00-ni ning puhkepäevadele eelneval ööl kella 00.00-st kuni 7.00-ni.