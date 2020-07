VIDEO: Karjäärivalikus eksinud noored saavad tasuta abi

"Kui noor on leidnud endale sobiva tulevikutee, siis me hoiame temaga veel kuus kuud kontakti ehk me suhtleme iga kuu, et kas on kõik korras või vajatakse veel abi," rääkis Tallinna noorte tugiprogramm "Hoog sisse" projektijuht Kristjan Kruus.

Tallinna Spordi- ja Noorsooameti kuus spetsialisti on asunud programmi "Hoog sisse" raames otsima kontakti pealinna noorterga, kes ei tööta ega õpi.

"Noortel on väga palju tegevusi ja nad ei oska otsustada, millega nad tahavad tegeleda. Näiteks mulle meeldib joonistada, aga samal ajal meeldib laulda ja olen ka matemaatika inimene. Tal on sellises olukorras raske valida, millega tegeleda," selgitas Mustamäe Noorte Nõukogu kuraator Dmitriy Fadin. "Praegu on Eestis üle 10 000 noore, kes praegu ei tööta ega ka õpi. Ma arvan, et see on suur probleem meie jaoks."

Tallinnas on oma karjäärialastes valikutes sihi kaotanud noori teadaolevalt umbes viis tuhat. Tugiprogramm "Hoog sisse" on just see abikoht, kuhu eksinu võib pöörduda.

"Me oleme olnud enamasti esimesed, kes kuulavad, mida noor teha tahab, mitte et käsime minna järgmise nõustaja juurde. Me anname talle ise suuna kätte ehk mõtleme koos noorega, mis noorel oleks mõistlik järgmiseks teha," selgitas Kruus.

Nõustamine toimub nii telefoni teel, kohtudes kui ka korrapärast kontakti hoides. "On juhtumeid, kus tõesti oleme saanud paari telefonikõnega tema unistustes selgust saada. Samas on meil olnud ka juhtumeid, kus me poolteist aastat teeme noorega tööd ja alles seejärel hakkavad esimesed sammud kuskile jõudma," rääkis Kruus.

Nõustamine on tasuta ning oodatud on kõik 15-26-aastased karjäärialast abi vajavad Tallinna noored. Konsultatsioonile registreerimiseks võtta ühendust meiliiaadressil hoogsisse@tallinnlv.ee.