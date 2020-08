Pilt: Albert Truuväärt/ Foto on illustreeriv

"Kui on tegemist kõrgendatud viiruse leviku piirkonnaga, siis peab kaaluma õppetöö täiendavat hajutamist, aga laus kaugõpet hetkeseisuga ei plaanita septembri alguses käivitada," kinnitas sotsiaalminister Tanel Kiik. Tallinna abilinnapea Vadim Belobrovtsevi kinnitusel on kavas tähistada 1. septembrit nii nagu kõikidel eelmistel aastatel.

Võttes arvesse, et väga paljudes riikides on koroonaviiruse levik tõusuteel ja tänased numbrid ei pruugi hetkeolukorda täpselt kajastada, mõeldakse hoolega läbi, kuidas alustatakse uut õppeaastat meie koolides.

"Praegu tehakse Haridus- ja Teadusministeeriumi juhtimisel, kohalike omavalitsuste aktiivsel osalusel, teiste koolipidajate kaasamisel ning Terviseameti nõustamisel, ettevalmistusi õppetöö alustamiseks tavapärasel viisil teatud erisustega," selgitas Kiik, et olulisel kohal on distantsi hoidmise ja desinfitseerimisvahendite olemasolu küsimused.

Belobrovtsevi kinnitusel on kavas tähistada 1. septembrit nii nagu kõikidel eelmistel aastatel. Samas tuleb arvestada, et teatud riskid on olemas ning sellepärast jälgitakse hoolega Haridus- ja Teadusministeeriumi hinnanguid.

"Nemad lubasid, et tulevad välja 25. augustil soovituste paketiga. Iga kool peab ise otsustama, kas nad jälgivad ühte soovitust või mõnda muud," selgitas Belobrovtsev.

Linn kohtub lähiajal koolijuhtidega, et jõuda üheskoos otsusele, kuidas kooliaastaga edasi minna. "Haridusamet on välja töötanud kolm erinevat stsenaariumit - roheline, kollane ja punane - vastavalt ohu ja riskide suurusele. Lähtudes sellest, milline on olukord 1. septembril, läheb üks stsenaariumitest käiku," rääkis Belobrovtsev.

Vastutustundliku ja korrektse käitumisega on lootust, et punase stsenaariumini ei jõuta ning 100% distantsõppeni samuti mitte.