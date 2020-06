"Oleme olnud oma argumentides ausad ja läbipaistvad, mis kohati võib olla ka põhjus, miks on tekkinud osad eriarvamused," ütles terviseameti peadirektor Merike Jürilo. "Kriisikuude jooksul tekkis diskussioone, arutelusid, möödarääkimisi ja ka lahkhelisid suhteliselt palju, mistõttu ei saa öelda, et valitsus, sotsiaalministeerium ja terviseamet oleks valmis ühise löögirusikana edasi toimima järgmise laine ärahoidmiseks ja selle piirangu tõkestamiseks," sõnas sotsiaalminister Tanel Kiik.

"Olen palunud ennast vabastada terviseameti juhi ametikohalt alates juuli algusest, sest mul on juhina raske oma tööd targalt ja efektiivselt teha, kui saan meedia kaudu teada usaldamatusest ja muudest asjadest," ütles terviseameti peadirektor Merike Jürilo. Tema sõnul pole valitsus otseselt kordagi tema poole etteheidetega pöördunud, sotsiaalminister Tanel Kiigega on aga pidevalt kontaktis oldud.

"Terviseametit juhtides ja ka seda kriisi juhtides olen lähtunud terviseameti põhiväärtustest, ja need põhiväärtused on asjatundlikkus, avatus ja hoolivus. Asjatundlikkusest rääkides: terviseameti juhina ja terviseameti meeskond on kindlasti andnud oma panuse tõenduspõhise arvamuskultuuri kujundamisse. Kriisis oleme lähtunud oma otsustes tõenduspõhistest argumentidest ja oleme hoidnud silme ees kolme peamist eesmärki: nakkusleviku piiramine, tervishoiu valmisolek ja elanikkonna teadlikkus," rääkis Jürilo.

Puudub ühtne löögirusikas

Teise põhiväärtusena tõi terviseameti peadirektor välja avatuse. "Oleme olnud oma argumentides ausad ja läbipaistvad, mis kohati võib olla ka põhjus, miks on tekkinud osad eriarvamused. Terviseamet on nii eelneval kolmel aastal kui ka kriisis keskendunud inimesele. Meie jaoks ei ole olnud oluline Covid-juhtumine hulk või Covid kui objekt, vaid inimene, oma murede-probleemidega. Oleme tegelenud haigestunute ja nende lähikontaktsetega personaalselt ning oleme püüdnud vältida sildistamist jne."

Jürilo sõnas, et kriisile eelnenud kolm aastat terviseametis on olnud tema jaoks puhas töörõõm, sest valdkonnas on palju tööd, mis vajab tegemist, ja probleeme, mis vajavad lahendamist. "Ma usun, et meie organisatsioon on teinud väga suure arenguhüppe nende kolme aastaga. Tänan veelkord kõiki partnereid ja küllap me kohtume veel."

Sotsiaalminister ei soovinud hakata kõiki lahkhelisid lahkama, mis kriisikuude jooksul olid. "Mitmed lahkhelid on leidnud ka ajakirjanduses kajastust. Ajakirjandus on olnud kohati ebaaus terviseameti suhtes, vastuvõetud otsuste suhtes on olnud negatiivset vastukaja," sõnas Kiik. "Selline kriis oli Euroopale, Eestile ja ka terviseametile uus ja vaatamata stardiraskustele saadi süsteemid käima. Nende paari kuu jooksul tekkis diskussioone, arutelusid, möödarääkimisi ja ka lahkhelisid suhteliselt palju, mistõttu ei saa öelda, et valitsus, sotsiaalministeerium ja terviseamet oleks valmis ühise löögirusikana edasi toimima järgmise laine ärahoidmiseks ja selle piirangu tõkestamiseks."

Erimeelsused kogu kriisi vältel

Sotsiaalministri sõnul on tal kahju, et asi nii läks, kuid et vahel tuleb astuda samm tagasi, et saaks astuda kaks sammu edasi.

Ratas ütles neljapäevasel valitsuse pressikonverentsil, et nii Meriko Jürilo kui ka kogu terviseamet tegid koroonakriisi ajal ära väga suure töö väga keerulises olukorras. Samas sõnas valitsusjuht, et usalduslik suhe valitsuse ja terviseameti vahel on vaja taastada ning see on väga oluline, kuna koroonakriis kestab maailmas endiselt.

Ratas kinnitas, et erimeelsused kiirtestide üle "ei olnud viimane õlekõrs", mis viis terviseameti juhi lahkumiseni.

Välisminister Urmas Reinalu lisas, et valitsuse ja terviseameti erimeelsused on kestnud läbi kogu kriisi. Ta tõi näiteks nii suhtumise testmisse kui ka eriolukorra kehtestamisse. Reinsalu lisas, et erimeelsused ei puudutanud pelgalt ühte või kahte küsimust.

Samas kinnitas Reinsalu, et valitsus ei ole arutanud terviseameti peadirektori ametist vabastamist.

Peaminister lisas, et terviseameti uus juht tuleb leida läbi avaliku konkursi võimalikult kiiresti.

Merike Jürilo on olnud osade valitsuspoliitikute kriitika all juba koroonakriisi algusest. Ametile heideti näiteks ette, et see lubas Saaremaa ja Itaalia võrkpallurite mängule. Viimastel nädalatel on ta sattunud vastasseisu valitsusega ka seoses kiirtestidega.

