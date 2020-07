VIDEO! Kohvik Komeet sai Eesti suurimaks mahekohvikuks

"Vahetasime välja mitmed tarnijad ning kolmekordistasime nende arvu võrreldes senisega. Praegu on meie peamised partnerid 12 Eesti väiketootjat ja talu ning me tõesti teame, kust meie tooraine tuleb," märkis üks Komeedi asutajatest Peeter Rebane.

Vendade Peeter ja Priit Rebase asutatud Tallinna üks populaarsemaid kohvikuid Komeet avaldas, et teeb 1. juulist täieliku mahepöörde ning saab riigi suurimaks mahekohvikuks, vahendas BNS. Komeet vahetas mitmed suuremad tarnijad Eesti mahetootjate vastu välja ning rajas katuseterrassile ürdiaia.

Peeter Rebase sõnul arutasid nad koos vend Priiduga, et kui nad ise söövad väga teadlikult ja ainult mahedat ning tervislikku kraami, siis tuleb samasugune muudatus teha ka Komeedi menüüs. "Meie enda arusaam maailmast on kümne aastaga oluliselt muutunud ning samuti on arenenud ka meie klientide maitse ja väärtused," ütles Rebane.

"Meile pole vastuvõetav, et loomad elavad suurfarmides kohutavates tingimustes ning neile antakse antibiootikume ja tihtipeale geneetiliselt muundatud sööta. Põllukultuure pritsitakse taimekaitsemürkidega, mille sisaldus toidus ületab vahel ka Euroopa Liidu seadustes lubatud norme. Meile on oluline, et toit oleks puhas taimekaitsevahenditest ja muudest keskkonnamürkidest, loomad ei kannataks, elaksid vabalt ning tänu sellele ka meie enda toit oleks puhas ning tervislik. Komeet pakub edasi ainult kohalikust mahedatest lihast, piimast ja munadest valmistatud toitu," rääkis Rebane.

Kodumaised tarnijad

"Vahetasime välja mitmed tarnijad ning kolmekordistasime nende arvu võrreldes senisega. Praegu on meie peamised partnerid 12 Eesti väiketootjat ja talu ning me tõesti teame, kust meie tooraine tuleb – suhtleme otse kõigi kodumaiste tarnijatega ning kontrollime, kuidas meie tooraine on kasvatatud. Hooajalist talukaupa otsime alati juurde. Näiteks on puudu mahekanade kasvataja, kes suudaks meile piisava mahu tagada. Võib tõesti öelda, et rebased otsivad kana," naeris Peeter Rebane.

"Meie põhimõte on, et pakutav toit on nii hea ja tervislik kui ise sööme ja oskame pakkuda. Kindlasti ainult 100 protsenti eestimaine liha, piim ja munad. Näiteks on nüüd Komeedi menüüs Härjanurme talu forell, Peipsi koha, Märjamaa lihatööstuse maheliha ja Kaarli talu teravili. Juust tuleb Andre talust, jogurt Esko talust, Mesi Hiiumaalt Lemmena talust ning munad Punamäe talust," rääkis Rebane.

"Paar asja menüüs pole kohalikku päritolu nagu näiteks krevetid, aga sel puhul veendume kindlasti, et tegemist on jätkusuutlikult või metsikult kasvanud toormega."

Komeedi katuseterrassile rajas Kohviku juht Marelle Lehter isiklikult ürdiaia, kust pärinevad paljud köögis kasutatavad maitsetaimed ning külalised saavad soovi korral ka ise oma kokteili sisse piparmünti või liha peale tüümiani noppida. Marelle Lehteri isiklikust koduaiast pärinevad ka paljud teised koostisosad, näiteks rabarber. Peeter Rebase sõnul on lisaks talutoidule üleminekule Komeedil ka osaliselt uus menüü, mis lähtub tervisliku toitumise põhimõtetest.

Suurem vegan valik

"Menüüs on rohkem tervislikke ning ka vegan valikuid. Näiteks kasutame toidu valmistamisel ainult kõige kasulikumaid rasvu ja õlisid: mahe neitsioliiviõli, kohapeal valmistatud gheed ja kookosrasva. Menüüsse jäid alles toidud, mille pärast inimesed siin üle kümne aasta on käinud, aga nüüd koosnevad need uutest ja parematest kodumaistest komponentidest," rääkis Rebane ja lisas, et Komeedist saab nüüdsest ka terve valiku tervislikke smuutisid.

"Me ei osta sisse mitte ühtegi poolfabrikaat. Marineerime ise, valmistame oma smuutid, tšatnid ja moosid, küpsetame kõik tordid, koogid ja isegi uudisena leiva. Kõik meie tordid ja koogid on valmistatud ehtsast mahepiimast, mahemunadest ja eestimaistest marjadest — ilma keemia, maitsetugevdajate ja tööstuslike segudeta," lubas Rebane.

Peeter Rebase sõnul on mahetooraine tunduvalt kallim, aga hindu ei tõsteta ning vahe tuleb kohviku kasumlikkuse arvelt. "Kõike ei pea rahas mõõtma ning me oleme veendunud, et samm on õige ja meie külalistele meeldib. Ma ütlen ausalt, et oleme ise väga rahul ja toit maitseb tuntavalt paremini," rääkis Rebane. Peeter Rebane kinnitas, et lisaks eetiliselt ja puhtalt kasvatatud toidule kasutavad nad ka nüüdsest ainult täielikult biolagunevaid pakendeid.

Kohvik Komeet asub Solaris keskuse neljandal korrusel ja katuseterrassil.