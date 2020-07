VIDEO! Kõlvart: edaspidi peab kodumajutuse pakkujal olema litsents

"Külaliskorterite olemasolu tähendab tihti kohalikele inimestele probleeme. See valdkond ei ole reguleeritud ehk meil puudub selge arusaam, millist kvaliteeti pakutakse turistidele. Teisest küljest me ei tea, milliseid probleeme külaliskorterid elanikele tekitavad," selgitas linnapea Mihhail Kõlvart.

Vabariigi Valitsus toetas turismiseaduse ja tarbijakaitseseaduse muutmist, et kaasajastada majutusteenuse osutamise nõudeid.

"Hotellis ei pea enam olema kindlasti 10 tuba ning kodumajutuses lähevad reeglid samuti lihtsamaks," selgitas majandus- ja taristuminister Taavi Aas. "Varasemalt oli punkt, et valitsus peab kinnitama hotellide tärne - enam seda ei ole vaja teha, see sektor saab ise hakkama tärnide määratlemisega."

Kodumajutust rohkem hetkel ei reguleerita, kuid Kõlvart soovib just karmistada näiteks külaliskorterite pidamise korda. "Ka Tallinn on pöördunud Vabariigi Valitsuse poole ja kodumajutuse juurde tuleme kindlasti lähiajal tagasi, et arutleda võimalusi, kuidas tagada parem olukord ühistutele, kes aegajalt kaebavad, et kodumajutus läheb üle käte," selgitas Aas. "Kindlasti ei ole meie eesmärk keelata või lõpetada kodumajutusteenuse pakkumist."

Kõlvarti ettepanek on, et kodumajutust saaks edaspidi pakkuda vaid litsentsi omanik. Selleks on vaja kahe kolmandiku ühistu nõusolekut ning tervise- ja päästeameti luba.

Linnapea sõnul tuleb valdkond kiiresti reguleerida, sest Eestis tervikuna hõlmab külaliskorterite maht 14 kuni 16 protsenti reisimajutusest, mida on piisavalt, et korteriühistuid häirida.