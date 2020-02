VIDEO! Kõlvart: iga lastele mõeldud euro on jõudnud õigesse kohta

"Ükski euro, mis on mõeldud lastetoetuseks, pole läinud teise valdkonda. Kõik sotsiaalvaldkonna vahendid, mis on mõeldud lastele, selleks ka kasutatakse," ütles Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart pressikonverentsil kommenteerides sotsiaalvaldkonna teenuseid Tallinnas.

"Kui arutasime eelarvet, siis ütlesime välja prioriteedid: need on sotsiaalvaldkond ning eriti see, mis puudutab lapsi. Jätkuvalt on fookuses lapsed, mida tõestab reaalne olukord," ütles linnapea.

Tema sõnul valivad sotsiaalteenuste pärast paljud oma elukohaks Tallinna. "Kahjuks saadetakse teistest omavalitsustest inimestele signaal, et tuleb Tallinna kolida, kuna siin on suuremad toetused. See on ka tõsi, sest meil on üle viiekümne erineva toetuse, mida Tallinn pakub," sõnas ta.

Kõlvart rõhutas, et Tallinna suhtumine peab peegelduma eelarves ning sotsiaalvaldkond kasvas märkimisväärselt.

"Tallinn otsustas Tallinna TV sulgeda ja suunas kaks miljonit erivajadustega inimeste tugiteenustele, mis oli varem rahastatud riigi poolt," sõnas ta.

Kõlvarti sõnul hoolitsetakse selle eest, kuidas lastel oleks mugavam ja parem linnas elada – mänguväljakute ehitamine vaadati üle selle pilguga, et erivajadustega lapsed leiaksid endale mängukohti.

Kõlvart tunnistas, et ka Tallinnas pole süsteem ideaalne. "Kuna läheb aega, kui inimene pöördub linnavalitsuse poole, kuni selleni, kui ta abi saab," ütles ta.

"Miks kodanikud peavad nii kaua ootama? See on objektiivne kriitika," tunnistas Kõlvart, kuid tema sõnul ei tähenda, et inimesed ei saaks toetust.

"Tänaseks raha on eraldatud, kuid probleem on selles, et reaktsioon polnud operatiivne ja sellega tuleb tegeleda süsteemselt," rõhutas ta ning selgitas, et antud juhul süsteem võeti üle riigi käest samas vormis ja sama sisuga.

"Me ei võta omaks kriitikat nagu me poleks kasutanud raha laste huvides," sõnas Kõlvart.

Tallinna linnavolikogu opositsioonierakonnad algatavad Tallinna sotsiaalvaldkonna eest vastutava abilinnapea Betina Beškina umbusalduse, mille nad annavad üle neljapäeval.