VIDEO! Kõlvart juurutab linna valitsemises kokkuhoiupoliitikat

"Meil on praegu kolm kõige suuremat projekti plaanis - Tallinna haigla, Linnahall ja Peterburi maantee," loetles linnapea Mihhail Kõlvart. "Me ootame nende projektide puhul ka riigi toetust."

"Meil on praegu kolm kõige suuremat projekti plaanis - Tallinna haigla, Linnahall ja Peterburi maantee," loetles linnapea Mihhail Kõlvart. "Me ootame nende projektide puhul ka riigi toetust."

Tallinna linna juhtimist iseloomustab kõige paremini kokkuhoiupoliitika. Majanduslanguse tõttu on mitmed suurprojektid pandud seisma, näiteks Estonia puiestee tunnel ning samas on selge, et ka Tallinna suurhaigla ehituseks linnal raha ei ole.

"Meil on praegu kolm kõige suuremat projekti plaanis - Tallinna haigla, Linnahall ja Peterburi maantee," loetles Kõlvart. "Me ootame nende projektide puhul ka riigi toetust- ja osalust."

Isegi kui riigi poolt toetust ei tule, liigub linn edasi kahe projektiga, milleks on Linnahall ja Peterburi maantee. "Kuna Tallinna haigla eelarve esialgsete kalkulatsioonide järgi on ligikaudu 400-500 miljonit eurot, siis seda projekti ei suuda me ellu viia ilma kaasfinantseerimiseta," tõdes Kõlvart.

Alternatiivina suurhaiglale hakkab linn ette valmistama praeguste haiglate kaasajastamist. Plaan viia liiklus Kaubamaja juures maa alla on aga nii kallis, et linn tegeleb selle asemel sadama trammiliini loomise ja Rävala puiestee läbimurdega.

Kokkuhoiupoliitika hakkab kajastuma ka linna juhtimises, kus muutusi tehakse juba lähiajal. "See tähendab, et tuleb üle vaadata personali koosseis ja seda, et mõned inimesed lahkuvad, sealhulgas ka juhid," lisas Kõlvart, et see on paratamatu. "Tänaseks on otsustatud ka osade struktuuriüksuste saatuse kohta, aga loomulikult tulevad reformi käigus ka uued otsused - muutused algavad ülevalt ja liiguvad alla."

Esimesed struktuurimuudatused puudutavad kultuuriametit, haridusametit ning spordi- ja noorsooametit. Eraldi ametina kaotatakse linnaarhiiv, mis liigub linnakantselei koosseisu. Energiaagentuuri tegevus lõpetatakse ja selle praegused funktsioonid lähevad strateegiakeskuse alla.