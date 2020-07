"Me loodame, et õpetaja koolituse avalduste arvu tõus ei ole tingitud mitte ainult kriisist, vaid toimub murrang, kus õpetaja amet on saanud populaarsemaks ja noored hakkavad seda eriala rohkem väärtustama," märkis Tallinna Ülikooli õppeprorektor Priit Reiska.

Tallinna Ülikooli laekus viimati nii palju sisseastumisavaldusi eelmise kriisi ajal 2009. aastal. Sel aastal saadi 15 protsenti rohkem avaldusi kui mullu. Endiselt populaarsete psühholoogia ja alushariduse pedagoogi erialade kõrval eristus selgelt ka suurenenud huvi õpetaja koolituse erialade suunas.

Reiska sõnul saab ülikool vastu võtta keskeltläbi iga 3,5. kandidaadi. "Ka eelmise majanduskriisi ajal tõusis õpetaja koolituse avalduste arv. Me loodame, et seekord ei ole see tõus tingitud mitte ainult kriisist, vaid toimub murrang, kus õpetaja amet on saanud populaarsemaks ja noored hakkavad seda eriala rohkem väärtustama," märkis Reiska.

Ka Eesti Kunstiakadeemia (EKA) sai rekordarv avaldusi. Endiselt on lipulaev graafiline disain, kus on seitse inimest ühele kohale. Pingereas järgneb tööstus- ja digitootedisain ning üllatuslikult on huviorbiiti tõusnud ka arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala.

"Tahetakse just nendele erialadele tulla, kus saab koheselt kaasa lüüa muudatuste tegemisel elus," tõi EKA õppeprorektor Anne Pikkov näiteks, et ka kriisi ajal aitasid tudengid meditsiiniasutusi ja disainisid välja oma ettepanekud visiiride tootmiseks. "See kõik on väga nähtav, et kuidas juba kooli ajal saab mõjutada ühiskonda."

Tallinna tehnikaülikoolis on sisseastumisavalduste esitamise tähtaeg täna. Ka seal on sel aastal huvilisi rohkem kui varasemalt. Koolil on lävendipõhine vastuvõtt ja huvitaval kombel on populaarsemad just need erialad, kus lävendid on kõrgemad, näiteks kõik IT erialad, robootika, ehitus, juhtimine ja turundus.

"Kui viimased kolm aastat on vastuvõtt olnud suhteliselt stabiilne, siis sellel aastal on avaldusi umbes tuhande võrra rohkem," kinnitas TalTechi õppeprorektor Hendrik Voll. "Kui järjest populaarsem on peale gümnaasiumi lõpetamist võtta üks vaheaasta, et käia reisimas Austraalias, Kanadas või mujal, siis sellel aastal on vaheaasta võtmine edasi lükatud või ära jäetud. Ilmselt selle arvelt on vastuvõtu avalduste arv suurem."