VIDEO! Kumu Dokumentaal toob varjust välja rokilegendi

Iga enesest lugupidav rokkmuusikahuviline peaks ära vaatama filmi, mis sel kolmapäeval Kumu auditooriumis ekraanile jõuab.

"Rock´n´roll... of Corse!" viib vaataja koos Henry Padovaniga aega, mil rokenrollil oli hoopis teine tähendus kui tänapäeval - 1970ndate lõppu ja 1980ndate algusesse. Kes on Henry Padovani, kelle nime ei pruugi teada isegi kõik rokisõbrad? Saabunud 1976. aastal Londonisse tööd otsima, peaaegu oskamata inglise keelt ja omamata kontakte muusikaringkonnas, sattus see Korsika saarelt pärit noormees eneselegi ootamatult kitarri mängima ansamblisse The Police. 40 aasta jooksul on ta avalikku tähelepanu vältides andnud oma panuse paljude kollektiivide, sealhulgas ka Sex Pistolsi ja The Clashi edulukku. Tema enda ansambel The Flying Padovanis, mis on asutatud 1980. aastal, esineb tänini.



Padovanist räägivad ja meenutavad kunagisi tormilisi aegu tema sõbrad ja tuttavad: Sting, Stewart Copeland, Topper Headon, Glen Matlock, Kim Wilde ja paljud teised muusikaelu võtmekujud. Nende juttu ilmestavad rariteetsed kontsertsalvestised.



Filmi režissöörid on Stéphane Bébert ja Lionel Guedj.



14. märtsil kell 18 Kumu auditooriumis aset leidva seansi juhatab sisse Röövel Ööbiku vokalist Tõnu Pedaru. Film on inglise ja prantsuse keeles ingliskeelsete subtiitritega. Sissepääs tasuta.



Seanss kuulub kultuuriteemaliste dokumentaalfilmide sarja Kumu Dokumentaal, mida korraldavad Kumu ja PÖFF.