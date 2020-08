VIDEO! Lasnamäe Päevad avatakse laulvate purskkaevude kontserdiga

"Sel aastal on linnaosa 27. sünnipäeva tähistamine tavapärasest erinev. Nimelt võtsime arvesse kõiki koroonaviirusega seotud riske ja soovitusi ning otsustasime vältida liiga suuri rahvakogunemisi. Samas soovime, et üritused toimuksid Lasnamäe erinevates paikades," rääkis Lasnamäe linnaosavanem Vladimir Svet.

Tallinna suurima linnaosa sünnipäeva tähistamine ehk Lasnamäe Päevad toimuvad 22. – 30. аugustil. Kavas on rohelised installatsioonid, kontserdid, veeshowd ja ajalooretked. Ürituste sarja avab suurejooneline purskkaevude valgus- ja muusikashow Pae järvel. "Päevade kava on koostatud nii, et see looks publikule toreda peomeeleolu, kuid samaaegselt vähendaks viiruse leviku riske," ütles Svet.

Kui seni peeti Lasnamäe päeva augusti viimasel laupäeval lauluväljakul, siis tänavu kestab pidu terve nädala ja haarab kogu linnaosa territooriumi - tänavaid, parke ja sildu, kaubanduskeskust ja isegi ühistranspordipeatusi.

Peonädal algab laupäeval, 22. augustil, suurejoonelise veeshowga Pae järvel. Publikule pakutakse ainulaadset muusikalist etendust vee peal. Laupäeva õhtul kell 19 kuni südaööni ja pühapäeval kell 19 kuni kell 23 näevad pargi külalised laulvate purskkaevude showd tuntud maailma hittide saatel. Kontserdisari Lasnamäel jätkub terve nädala, õhtuti korraldatakse erinevates parkides väikesi kontserte.

Laagna tee ühest sillast saab "roheline oaas“, kuhu istutatakse mitusada dekoratiivtaime ja lille. Lilleseadeid teevad pealinna juhtivad maastikuarhitektid ja aednikud koos linnaosa elanikega. Taimeteemat jätkab projekti „Rohelised rõdud“ fotode näitus, mis toimub alates 24. augustist Hortese aianduskeskuse klaaspaviljonis.

Lasnamäe päevad jätavad kunstilise jälje ka linnaosa kahele hoonele. Augusti lõpus kujundavad kunstnikud koos kohalike noortega Kalevipoja tänaval asuva trafojaama seinad eelneval võistluse järgselt välja valitud kavandi alusel. Uue ilme saab ka Pallasti tänava elumaja külg, kus professionaalid loovad septembris ainulaadse supergraafilise maali.

Lasnamäe päevade programmi oluline osa on pühendatud sel aastal piirkonna ajaloole: tunnustatud Tallinna giidid juhivad jalgsimatku, mis kutsuvad piirkonna elanikke sukelduma Lasnamäe eri osade vähetuntud ajaloosse ja külastama piirkonna ajalooliselt olulisi paiku. Osa bussipeatustest kujundatakse piirkonna ajaloo teejuhiks - oodates ühistransporti, saab täiendada oma teadmisi Lasnamäe ajaloo kohta.

Lasnamäe Päevad kestavad kuni 30. augustini. Lasnamae linnaosa tutvustab täpsemat programmi oma kodulehel: www.tallinn.ee/lasnamae.