VIDEO! Lasnamäel valmib privaatne Tuletorni Kodude asum

"Ehitatakse väikesed kolmekordsed majad, kus igas majas on viis või kuus korterit. Me loodame, et igast majast saab omaette väike elukeskkond," rääkis 1Partner Arenduse juht Erkki Ääremaa.

Tallinna ülemine tuletorn asub Pae tänaval Majaka asumis ning see rajati 1835. aastal algselt puitsõrestiktornina. Praeguseni igapäevaselt töös olev 40 meetri kõrgune kivist torn valmis 1896. aastal.

Tuletorni 10 000 ruutmeetri suurusele krundile rajatakse ja renoveeritakse 3000 ruutmeetrit kodusid. Esimese korruse korterid saavad õueterrassid, samuti on kõikidel korteritel oma rõdu.

"Tuletorni kodud rajatakse Tallinna ajaloolise tuletorni ümber. Kokku rajatakse viis kortermaja ja viis eramaja," selgitas Ääremaa elamupiirkonna olemust. "Piirkond tuleb suletud, oma aia ja väravaga ning sissepääs tagatakse ainult elanikele. Ühtlasi rajatakse piirkonda uued teed ja laste mänguväljakud."

Pooltesse korteritesse on inimesed oma tee juba leidnud. Huvi pakub magus piirkond paljudele. "Ehitatakse väikesed kolmekordsed majad, kus igas majas on viis või kuus korterit. Me loodame, et igast majast saab omaette väike elukeskkond," lisas Ääremaa, et esimesed elanikud kolivad sisse järgmise aasta märtsis. "Me arendame mitmes etapis ehk viimased majad valmivad järgmise aasta lõpus.

Tuletorni Kodude arhitekt on Peeter Pere.