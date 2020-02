VIDEO! Linn vahetab välja ühistranspordi ootepaviljonid

"Kui me otsustame uue kontseptsiooni kasuks, kus kõik bussipeatused on ühesugused, siis peame langetama otsuse, kus ja millises järjekorras hakkame neid paigaldama," selgitas abilinnapea Andrei Novikov.

Tallinnas on pisut üle 1000 bussipeatuse. Nendes olevad ootepaviljonid on eri tüüpi ja kuluvad erinevatesse vastutusaladesse, tekitades Novikovi hinnangul päris suure segaduse.

"Osad ootekojad kuuluvad kommunaalametile, transpordiametile ja on ka era ootekodasid, mis kuuluvad reklaamiettevõttele. Lisaks on osad kojad kaupluse küljes," selgitas Novikov.

Linna üheks prioriteediks on ühistransporditeenuste arendamine. Sellega seoses on linnal kavas välja vahetada vanad ootekojad uute vastu, mis pakuksid sooja ja kaitseksid tuule ning saju eest. "Kas me anname kõik ootekojad välja näiteks reklaamiettevõttele, kas linn teeb ise kõik ootekojad korda või muud moodi," lisas Novikov, et kuni 2023. aastani on linn seotud lepingutega reklaami omavate peatuste osas. "Kui need tähtajad saavad läbi, siis selleks ajaks on linnal olemas ühtne kontseptsioon, millega liigutakse edasi."

Bussi ootekodasid vahetatakse välja jooksvalt vastavalt vajadusele. "Kui me otsustame uue kontseptsiooni kasuks, kus kõik bussipeatused on ühesugused, siis peame langetama otsuse, kus ja millises järjekorras hakkame neid paigaldama, sest päevapealt ei ole seda võimalik tehnilistel ja füüsilistel põhjustel teha," selgitas Novikov.

Arvestada tuleb ka teede laiust, eridisaini ning mitmeid muid nüansse, et tulevikus paigaldatavad ootekojad linnarahvale meelepärased oleksid.