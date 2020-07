"Mõte tuli sellest, kui üks buss sattus avariisse ja seda pidi hakkama täielikult restaureerima. Restaureerimise käigus tegime ajurünnaku ja otsustasime, et teeme seekord midagi erilist meie reisijate jaoks," rääkis Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) juhatuse liige Otto Popel. Bussides on olemas ka USB laadija, konditsioneer ning eraldatud juhikabiin.

"Mõte tuli sellest, kui üks buss sattus avariisse ja seda pidi hakkama täielikult restaureerima. Restaureerimise käigus tegime ajurünnaku ja otsustasime, et teeme seekord midagi erilist meie reisijate jaoks," rääkis Tallinna Linnatranspordi AS (TLT) juhatuse liige Otto Popel. Bussides on olemas ka USB laadija, konditsioneer ning eraldatud juhikabiin.

Üllatusmoment tabas reisijaid just bussi sisenendes, kui vastu vaatab igati kaasaegne sisekujundus koos looduspiltide, uue põranda ja istmekatetega.

"Mõte tuli sellest, kui üks buss sattus avariisse ja seda pidi hakkama täielikult restaureerima. Restaureerimise käigus tegime ajurünnaku ja otsustasime, et teeme seekord midagi erilist meie reisijate jaoks," rääkis Popel.

"Kasutusel on istmekatted, mis meenutavad nahka ning mida on kergem puhastada ja puhtana hoida. Esimesed bussid on koroonaviiruse tõttu ka juba üle pihustatud antibakteriaalse kaitsega, mille kestvusaeg on üks aasta," kinnitas TLT töökoja meister Sulev Viks.

"Välimuses on teisiti see, et esilaternatesse on paigaldatud LED päevasõidutuled. Samamoodi on ka valgustus salongis LED-i põhine.

Soodsam on restaureerida vana buss kui osta täiesti uus, seega bussid, mis kannatavad veel sõitmist, remonditakse üldjuhul ära. Kõige keerulisem on just põrandate taastamine. "Bussides olev puitpõrand võetakse üles ja pannakse täiesti uus. Uued katted põrandatel on tehtud kaasaegsest materjalist, mis on antibakteriaalse kattega," märkis Popel.

Loodusfotod bussides pärinevad Pirita, Laulasmaa ning Vääna-Jõesuu metsadest ja on pildistatud fotograafide Evgenia Scheberi ning Oleg Hartsenko poolt. Kindlasti ei jää loodusebussid ainsateks teemabussideks.