VIDEO! Luisa Rõivas kutsub heategevuskontserdile "Tiigri tee"

Tallinnas Alexela kontserdimajas toimub 28. oktoobril heategevuskontsert "Tiigri tee", kus esinevad Ivo Linna, Heidy Tamme, Alen Veziko, Karl Madis, Sissi, Artjom Savitski, Uku Suviste, Ott Lepland, Hanna-Liina Võsa, Kaire Vilgats ja Luisa Rõivas.

Luisa Rõivas osaleb kontserdil sellepärast, et talle meeldib oma kolme lapsega väga käia Tallinna loomaaias. "Seal on väga palju toredaid ja armsaid loomi, kes on minu lastele hinge läinud. Loomulikult annan panuse selleks, et tiigritel oleks parem elu," ütles ta.