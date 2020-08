"Maitseid saab olema äärmusest äärmusesse igalt poolt erinevatest maailma otsest, alates Aasia köökidest ning lõpetades Mehhiko maitsetega," kinnitas tänavatoidufestivali Maitsete Allee korraldaja Tiina Kõresoo.

2020. aasta Maitsete Allee toimub Maarjamäe lossipargis homme algusega 12.00 ning maitsvalt aega saab veeta südaööni. Seni on suvised toidu ja suvepealinnad – Haapsalu, Pärnu ja Kohtla-Järve on olnud omaette väärtusega, aga Tallinn on alati midagi erilist.

Tänavatoidu ja toidufestivalide inspiratsioon tuleb nii siit kui ka sealt poolt maailmanurgast - alates kilukarbi siluetist, lõpetades downtown tornidega, mis otseselt toovad silme ette tänavatoidu kodumaa Ameerika.

"Meil on suur rõõm, et oleme oma festivalidega tulnud lõpuks Tallinnasse. Maitseid saab olema äärmusest äärmusesse igalt poolt erinevatest maailma otsest, alates Aasia köökidest ning lõpetades Mehhiko maitsetega," kinnitas tänavatoidufestivali Maitsete Allee korraldaja Tiina Kõresoo. "Loomulikult on ka palju väikeseid Eesti käsitöötegijaid."

Festival tuleb kõige efektsemas miljöös, mida Tallinnal pakkuda - Maarjamäe lossipargi alleedel. Huvilisteni tuuakse parimad toitlustajad ja käsitööjookide pakkujad üle kogu Eesti ning kaugemaltki. Varuda tuleb vaid aega ja tühja kõhtu ning võite tunda ennast Prantsuse Rivierast Ühendriikide salasoppideni, Jaapani kalaturult otse Vihmametsadesse, hõrgust mägedepoegade šašlõkielamusest maailma parimate magustoitudeni.

Meeleolu loob Jüri Muttika. Mikk Mäe alustab kell 20 tänavadiskoga retrostiilis ja palju muid põnevaid üllatusi. Kes tahab õhtu lõpetuseks midagi eriti eksklusiivset, sellele pakuvad restoran SALT ja Riviera Brasserie ainult ühel õhtul eriti eksklusiivse tänavatoidustiilis gurmee õhtusöögi koostöös Eesti ühe professionaalseima tipp baarimeistri Lenar Lehtla kokteili pairinguga. Piletite müük eriõhtusöögile toimub läbi Facebooki kanalite.