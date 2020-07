VIDEO! Maarjamäe memoriaali vana osa vajab uuendamist või lammutamist

Maarjamäe memoriaalist suurem osa asub reformimata riigimaal. Tallinn on nõus kogu kompleksi endale võtma, kui vabariigi valitsus selle eelnevalt korda teeks või eraldaks raha selle uuendamiseks. Uuendada oleks aga vaja just ohutuse tagamiseks.

Nädala alguses tuli mupo välijuhile teade, et Pirita teel Maarjamäe memoriaalile oli riputatud suur SOS lipp. Valgele põhjale oli kirjutatud punaste tähtedega SOS, vajab remonti.

Kohale sõitnud mupo patrull võttis plakati maha ning see on hoiul mupo peamajas Paldiski mnt 48a. Ilmselt oli plakati eesmärk juhtida tähelepanu memoriaali suhteliselt kehvale seisule.

Maarjamäe memoriaali vana ehk Nõukogude Liidu ajal ehitatud osa laguneb juba pikki aastaid. Memoriaali kuuluvus on samuti segane - Tallinna linna hallata on tuld hoidvate käte monument ning obelisk. Ülejäänu on reformimata riigimaal ja maa-ameti hallata. Valitsus selle memoriaali saatust arutanud ei ole. Isamaa liige ja välisminister Urmas Reinsalu ei pea aga kordategemist õigeks.

Abilinnapea Andrei Novikov on öelnud, et linn võib võtta memoriaali enda hallata, aga alles siis kui selle praegune omanik on selle moel või teisel korda teinud ehk siis remontinud või lammutanud. Lammutamisele on nii poolt kui vastuväiteid. Selge on aga üks, et valitsus ja linnavalitsus koos peavad sellele lahenduse leidma.

Maarjamäe memoriaal on Tallinnas Kadrioru asumis Pirita tee ääres asuv mälestusmärk. Maarjamäe memoriaali keskne objekt on 35 meetri kõrgune Jääretke obelisk. Obelisk valmis 1960. aastal ja selle autorid olid arhitekt Mart Port ja skulptor Lembit Tolli. Kompleksis on tribüünid.