VIDEO! Nädalalõpp toob pealinna õitsva hansaaja hõngu

Eeloleval nädalavahetusel toimuvad Tallinna kesklinnas taas keskaja päevad. Raekoja platsil toimub keskaja turg kauplejate ja meistrikodadega. Üles astuvad muusikud ja tantsijad ning kõige muu kaasahaarava kõrval saab kuulda ka põnevaid muinasjutte ja verd tarretama panevaid kummituslugusid.

"Ka sel aastal saab linnarahvas osa keskaegsest muusikast, rändnäitlejate tegevusest ja töötubadest," räägib Keskaja Päevade kultuuriprogrammi juht Anne Velt. "Esimest korda õpetame sel aastal žongleerimist. Huviäratavad on olnud linnamatkad ja -ekskursioonid, mida seekord pakuvad nii Ajaloomuuseum kui ka Tallinna Linnamuuseum, rääkides hirmust ja armust keskajal ning linnalegendidest. Pühapäeval teeb Jaak Juske toreda kummituste tuuri."

Kui eelnevatel aastatel on sündmustik hajutatud mööda vanalinna erinevatesse kohtadesse laiali, siis sel aastal leiab kogu melu aset Raekoja platsil. "Oleme kõik tegevused koondanud ühte kohta: nii keskaja küla, kultuuriprogrammi kui ka toreda keskaja turu," sõnab Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu juhatuse esimees Liina Veskimägi-Iliste.

Võttes arvesse Eestis kehtivaid reegleid avalike ürituste korraldamiseks, ei ole keskaja päevade läbiviimine täies mahus võimalik ning seetõttu saab sel korral olema vähem osalejaid. Korraldajad on veendunud, et vähem saab olema ka külastajaid. "Et rahvast tuleb vähem, seda näitab ka tänane pilt, aga me ootame eriti Eesti inimesi ja tahame, et see vana aeg taastuks," loodab Anne Velt. Et osalejaid on tõesti vähem, tõdeb ka Liina Veskimägi-Iliste: "Pidime ära jätma sellise toreda ürituse nagu turniir, kuhu paljud osalejad pidid tulema kohale maailma eri nurkadest. Ka kauplejaid on poole vähem, aga need on väga head ja toredad, ägedad meistrid."

Laenuta ka endale kostüüm selga

Kui ehedalt suudavad keskaja päevad tänapäevainimest nn pimedasse aega tagasi viia? "Eks see kõik ole mäng, meie ettekujutus keskajast, aga kindlasti fiilingu, mismoodi keskaja elu võis olla – nii värviline ja mitmepalgeline – saame siit kätte," usub Velt.

Ajas tagasi aitab meid kahtlemata viia ka riietus. Keskaegne linnapilt oli rõivastuse poolest väga kirju. Rõivaste väljanägemine ja lõige erinesid vastavalt nende kandja seisusele, elukutsele, traditsioonidele – ja muidugi ka moele. Mida eredam oli rõivaste värv, mida peenem materjal, mida pikem kuub, seda rikkamaga inimesega oli tegemist.

"Rõivas oli praktiline ja soe ning kui me räägime lihtkäsitöölistest või ülikust, olid need kaks täiesti erinevat asja," räägib Anne Velt. "Keskaja päevadel liigub siin ringi ka emandaid, kelle pikad varrukad olid omal ajal ainult näitamiseks ning ülespoole kaardus kinganinad astumiseks ja vaatamiseks. Tihti oli uhketel emandatel ka abiline, kes aitas sleppe ja korve tassida. Toona kanti oma rõivaid väga pikka aega, mitte nagu tänapäeval, mil mood igal hooajal vahetub. Korralikult tehtud, käsitsi kootud riie oli väga kulukas kaup, ja seda hoiti."

"Need riided aitavad mul keskaja rolli sisse elada," viitab Olde Hansa mandlimüüja Victoria oma rõivastele. "Olen pikalt siin töötanud ja tavaelus selliseid riideid muidugi ei kanna, kuid tööle tulles tekitavad kantavad rõivad nii minus kui ka kogu meie majas elamuse."

Kostüümidraamat kohtame ka kogu eesseisval nädalavahetusel ning kõigil, kes huvi kehastuda keskaegseks tallinlaseks, on võimalik Hopneri Maja kostüümilaost endale meelepärane rõivaese laenutada.