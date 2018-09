VIDEO! Nädalavahetusel külastas Tallinna kaks suurt purjelaeva

Tallinna linna kutsel saabusid sel nädalavahetusel Tallinna Vanasadamasse maailma suurimate purjeõppelaevade hulka kuuluvad STS Sedov ja STS Mir, mille pardad olid tasuta avatud kõigile huvilistele.

117,5-meetrine purjelaev STV Sedov on neljamastiline parklaev, täna üks maailma suurematest purjeõppelaevadest. Ta on 1921. aastal Saksamaal ehitatud kaubalaevaks, laeva esialgne nimi oli Magdelene Vinnen II, seejärel Kommodore Johnsen. II maailmasõja järel läks laev reparatsioonina Nõukogude Liidule ning sai uue nime vene polaaruurija Georgi Sedovi järgi. Täna on Sedov purjeõppelaev, mille pardal treenivad kadetid Murmanski, Peterburi ja Arhangelski mereakadeemiatest. Laev osaleb sagedasti suurtel rahvusvahelistel purjeregattidel ja on regulaarselt osa võtnud ka 2021. aastal Talllinnasse jõudvast maailma suurimast purjeõppelaevade avamereregatist The Tall Ships Races.

109-meetrine Admiral Makarovi mereakadeemia õppelaev STS Mir külastas Tallinna viimati eelmisel aastal Tallinna merepäevade ajal. Mir on kolmemastiline Gdanskis (Poolas) 1987. aastal ehitatud purjeõppelaev, mille kodusadamaks on Peterburi. Laeva peamasti kõrguseks on 52 meetrit ja purjede kogupind üle 2700 ruutmeetri. Laev on koduks ja töökohaks 55 meeskonnaliikmele ja 140 kadetile.