VIDEO! NEIVELT EAS-I TOETUSTEST: Ettevõtjad peavad ise hakkama saama

"Osa inimesi peavad kogu aeg saama toetusi," rääkis ärimees Indrek Neivelt Hannes Võrno saates, kuid see arvamus käib abivajajate, mitte ettevõtjate kohta. "EAS-iga on see probleem, et mina olen isiklikult igasuguste toetuste vastane. Ma arvan, et ettevõtjad peavad saama ise hakkama. Kui ettevõtja ei saa ise hakkama, siis ta pole ettevõtja," rääkis Neivelt ja lisas, et kui Euroopas makstakse põllumajandus- ja teisi toetusi, siis seda loomulikult peab ka Eesti tegema.

"9. mai kui Euroopa päev võiks olla võidupüha. See on kõige suurem väärtus, et enam ei ole sõda. Need kaks päeva, mida erinevad grupid tähistavad, saaks kokku panna," pakkus Neivelt välja TTV saates "Hannes Võrno 33 minutit".

Saatejuht Hannes Võrno viitas Riigireformi SA-le ja uuris Neiveltilt, kas siis, kui riiki juhiksid meie ettevõtlikumad ühiskonnaliikmed, kas Eesti võiks toimida nagu Dubai, mitte nagu Kreeka praegu.

"Sa võid korraliku riigi püsti panna, et kõik on väga efektiivne, ratsionaalne, aga hakab igav. Siis pole televiisorist, mida vaadata, ega midagi kiruda. Inimene pole kunagi rahul."

Võrno arvas, et riigis on "võimunarkomaanide kunstlikult tekitatud olukord", kus suurele hulgale inimestele antakse väikseid toetusi ja hoitakse nende abitusetunnet, selle asemel, et väiksemale hulga abivajajatele anda kohe suurem toetus, et nad saaksid oma probleemid lahendada.

"Osa inimesi peavad kogu aeg saama toetusi," vastas Neivelt. "Sellest me mööda ei saa. Päris nii ei saa, et annad kogu abi ära korra ja siis nad pääsevad minema."

"Sul on demokraatias vaja saada hääli, et valitseda. Kui sa kümnele või viiele protsendile lubad midagi, siis sellega sa ei valitse," lisas ta.

Võrno palus Neiveltil panna hinne Eesti valitsusele. "Mina arvan, et neli," vastas ta. "Ega see elu neil kerge ei ole. Riik toimib."

Ta märkis, et kuigi suure kriitika osaks sai alkoholiaktsiisi tõus, mis lükkas piirikaubandusele suurema hoo sisse, siis Läti võitis sellest 25 miljonit eurot. "See ei ole nii suur raha, et me siin pool aastat muust ei räägi. Väike viga, parandatakse ära. Kokkuvõttes elu toimib ja midagi hullu ei ole."

Võrno küsis Neiveltilt, kas võib EAS-i kohta kunagi öelda, et see on oma töö ära teinud.

"EAS-iga on see probleem, et mina olen isiklikult igasuguste toetuste vastane. Ma arvan, et ettevõtjad peavad saama ise hakkama. Kui ettevõtja ei saa ise hakkama, siis ta pole ettevõtja."

"Ürgkarjas peab olema keegi, kes selle karja välja viib. Tavaliselt on see majanduslikus mõttes ettevõtja. Kui karjajuhti toidetakse banaanidega, et ära mine ise jahile või juurikaid otsima, siis see populatsioon sureb välja. Muutumegi sõltuvateks nendest abidest. Teine külg on see, et me oleme Euroopa Liidu turul. Kui terve EL alates põllumajandusest saavad toetusi, siis meie ei saa ilma hakkama. Euroopa käis süstemne ettevõtlikkuse väljasuretumine nende toetustega.