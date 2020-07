"Pahatihti ei oska vanemad oma last toetada ehk koos lapsega arutleda ning käia läbi ülikoolide kodulehekülgi ning selgitada, mida üks või teine amet tähendab," tõdes Tallinna Spordi- ja Noorsooameti projektijuht Kristjan Kruus.

Tallinnas on oma elus sihi kaotanud noori umbes viis tuhat. Euroopa Sotsiaalfondi Riikliku Struktuurifondi vahenditega rahastatav noorte tugiprogramm "Hoog sisse" on just see abikoht, kuhu eksinu võib pöörduda. Abiprogrammi vahendab Eesti Noorsootöö Keskus, mille töötajatele on kõige raskemaks väljakutseks abi vajavate 15-26-aastastega kontakti saamine.

"Kui saame noorega kontakti, räägime nendest põhjustest, mis noort töölt või koolist eemal hoiavad ja siis saame hakata noorega tööle," selgitas Kruus. "Tegemist on juhtumipõhise tööga ehk me ei saa siin üldistada ja öelda, et üldiselt on noortel konkreetselt sellised probleemid," märkis Kruus, et probleemide spekter on väga lai.

Probleeme on alates ärevusest ning ebasoodsast olukorrast kuni selleni, et noored lihtsalt ei tea, mida nad teha tahaksid. "Pahatihti ei oska vanemad oma last toetada sellises olukorras ehk koos lapsega arutleda ning käia läbi ülikoolide kodulehekülgi ja tööotsingu portaale ning selgitada, mida üks või teine amet tegelikult tähendab," rääkis Kruus.

Tugisüsteemi meeskonna esialgne hirm, kui palju kimpus noored neid üldse usaldavad, osutus täiesti asjatuks. Pigem poetab abi saanu tänulikult "te olete esimene inimene, kes mind on ära kuulanud".

"Juba esimesel või teisel kohtumisel avaneb noor väga ilusti ja ta oskab arutleda ja mõelda selle üle, et kus ta on täna, mida ta teha tahaks, mis on ta unistused ning kuhu ta tahaks välja jõuda," rääkis Kruus. "Koos noorega arutleme ja paneme paika mõtted, et mis oleks järgmine samm unistuse poole liikumiseks."

Tugisüsteem on abiks ka nendele noortele, kelle õpitulemused on isegi väga head, aga kes ei suuda ise otsustada, millisesse kõrgkooli astuda ja kas hakata näiteks geenitehnoloogiks või hoopis inseneriks.

Abi saab, kui kirjutada meiliaadressil hoogsisse@tallinnlv.ee.