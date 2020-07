VIDEO! Ööklubi omanikud on ahastuses: asutused on jätkuvalt suletud

"Tegelikult olen ma väga üllatunud, et meie sektor on hoolimata drastilistest piirangutest nii hästi vastu pidanud ja pankrottidest pole veel kuulda olnud," tõdes Club Hollywoodi juht Rauno Otsepp.

"Tegelikult olen ma väga üllatunud, et meie sektor on hoolimata drastilistest piirangutest nii hästi vastu pidanud ja pankrottidest pole veel kuulda olnud," tõdes Club Hollywoodi juht Rauno Otsepp.

Eesti suuremad ja tuntumad ööklubid kurdavad, et juuni lõpus ajakirjanduses nähtud juubeldavad pealkirjad stiilis "Ööklubid avatakse juuli alguses" olid eksitavad, sest uksi ei lubata neil täielikult avada tänini, vahendas BNS Posimeest.

Pealinna ja teiste suuremate linnade ööklubide omanikud kirjutasid valitsusele murekirja, kus ei tee saladust, et nendele on kaks viimast kuud olnud väga rasked. Töötajate koondamine, piletitulu kaotamine ja ebakindlus tuleviku suhtes on viinud paljud neist ahastuse äärele.

Mäletatavasti otsustas valitsus juuni lõpus, et alates juulist võivad ööklubid ja muud meelelahutuskohad avada taas uksed korraga kuni 100 inimesele, kui järgitakse kaks-plusskaks-reeglit. See oli ööklubide mätta otsast vaadatuna poolik, või veelgi enam, suisa narritav lahendus, sest ööklubides käib rohkem inimesi, nad tantsivad ninapidi koos ja nende jõuga lahutama minek oleks totter. Näiteks üht pealinna tuntumat ööklubi Hollywoodi võib kõva peo ajal külastada õhtu jooksul kuni 1000 inimest.

Praktikas ei tööta 50 protsenti saali täitumine

"Ööklubid, mis töötavad hilisõhtusel ja öisel ajal, milles on professionaalne turvateenus ja muu vajalik taristu, ei saa ka täna seadusi järgides uksi lahti teha. Meie teame ja teie teate – soovitatav hajutatus ja 50 protsenti saali täitumusest on teoorias ilus, aga praktikas mitteteostatav lahendus," ütlevad allakirjutanud, kelle hulgas on näiteks Hollywoodi, Venuse, Maasika, Vabanki ja Sunseti juhid.

Üks pöördumise algatajaks on Otsepp. Ta tunnistas, et ööklubid võinuks susserdada ja testida seadusandlikku paindlikkust, küsides avaliku võimu käest, mis asi on üldse ööklubi. "Ei oleks midagi lihtsamat kui kleepida Hollywood, Sunset või Maasikas värviga üle ja panna sinna peale silt "lounge". Või otsida muid JOKK-lahendusi," sõnas Otsepp, põhjendades, et seadusest lähtudes ei ole praegu Eestis ühtegi ööklubi, mistõttu on olukorra tõlgendamiseks kümneid võimalusi. Just see, et ööklubid jäävad seaduse mõttes hallile alale, mis annab valitsejatele õiguse ja võimaluse ööklubisid oma äranägemise järgi solgutada, häiribki Otseppa kõige rohkem.

"Praegu on suvi, ilmad on ilusad, inimesed on rõõmsad, aga ebakindlus tuleviku ees ei luba teha meil plaane ja seada pikemaajalisi sihte, kuidas seda äri ajada. Tuleb uus viiruselaine ja meie oleme esimesed, kes jälle kinni pannakse," rääkis ta.

Ööklubisid hoitakse veel kinni

Otsepal on meelelahutusettevõtjana ebameeldiv tunne, et kõik teised ümberringi pidutsevad, aga nemad peavad nurgas pingil konutama ja lustimist kõrvalt vaatama. "Ööklubid on üks viimaseid, kui mitte kõige viimane tegevusvaldkond, mida hoitakse eriolukorra järel regulatsioonidega kunstlikult kinni," kurtis ta. "Asjaolu, et öine meelelahutus on valdavalt nooremate inimeste pärusmaa, ei saa olla põhjus meie ettepanekuid ignoreerida."

Nii teevad meelelahutusärid ettepaneku, et ööklubid saaksid avada oma uksed hiljemalt juuli lõpul, nii nagu kõik teised siseruumides tegutsevad asutused ja ürituste korraldajad, kes võivad võõrustada kuni 500 inimest. "Me ei palu midagi. Soovime teha tööd, pakkuda inimestele kvaliteetset meelelahutust ja maksta nende toimingute pealt maksud," ütles Otsepp.

Juhul kui ööklubid uksi avada ei saa, on Otsepa sõnul tõenäoline, et mitmed neist panevad uksed lõplikult kinni. "Tegelikult olen ma väga üllatunud, et meie sektor on hoolimata drastilistest piirangutest nii hästi vastu pidanud ja pankrottidest pole veel kuulda olnud. Aga see ei kesta igavesti. Sügisel läheb kindlasti väga raskeks," märkis ta.

Pöördumisele kirjutasid alla Öökultuuri MTÜ, Klubi Halli, Club Hollywoodi, Club Studio, Venus Clubi, Klubi Teatri, Klubi Maasikas, Seif Clubi, Vabank Tartu, Helitehas ja Sunset Clubi juhatuse liikmed ja omanikud.