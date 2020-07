VIDEO! Õpilasfirmad panid Telliskivis püsti pop-up poe

"Me oleme väga rõõmsad, et Telliskivi Loomelinnak pakub õpilasfirmadele müügivõimalust ning kogemust luua päris enda pood," ütles Õpilasfirmade programmi juhtiva JA Eesti tegevjuht Kersti Loor.

Telliskivi Loomelinnakus on kuni juuli lõpuni avatud õpilasfirmade pop-up pood. Poes esindatud 16 õpilasfirma tootevalikust leiab nii disainitooteid kui praktilisi tarbeesemeid.

Esmakordselt avatud õpilasfirmade pop-up poest leiavad huvilised näiteks disainiga riideesemeid, ehteid ja aksessuaare, taimeteid ning käsitööseepe. Kõikide toode juures on suur rõhk just taaskasutusel ning keskkonnasõbralikkusel. Kokku on oma kauba välja pannud 16 õpilasfirmat. Kaasa arvatud ka selle aasta parim minifirma, mis valmistab lennukitööstuse jääkidest aksessuaare ning aasta parim õpilasfirma EHA, mis toodab juhtmevabu disainlampe.

Õpilasfirma EHA on juba järgmisel nädalal Eestit esindamas ka Euroopa parima õpilasfirma võistlusel, mis sellel aastal toimub täielikult interneti vahendusel. Praegu käivad EHA liikmed nädalas lausa mitu korda koos, et juhendaja abiga viimsete detailideni läbi mõelda ja harjutada oma esinemine.

Loori sõnul Telliskivi Loomelinnakus avatud pop-up pood väga hea võimalus tulla õpilasfirmadel veelgi lähemale tavaklientidele, kes ehk muidu ei satu õpilasfirmade laatadele kaubanduskeskustes või õpilasfirmade e-poodi. "Me oleme väga rõõmsad, et Telliskivi Loomelinnak pakub õpilasfirmadele müügivõimalust ning kogemust luua päris enda pood. Õpilasfirmadele on see pärast keerulist pandeemiaaega suureks toeks ja heaks võimaluseks," märkis Loor.

Pop-up poes on müüjateks vahelduvalt erinevate õpilasfirmade esindajad ise. Õpilasfirma SEEPS finantsjuht Mikk Oliver Kõiv lausus, et soovisid kaaslastega saada juba varem müügikogemist ka väljaspool laatu. "Pop-up poes tegutsemine on väga atraktiivne ja äge. Samuti tundub see ideaalne viis, kuidas oma suvevaheaega sisukalt sisustada," lausus Kõiv.

Õpilasfirmade pop-up pood Telliskivi Loomelinnakus on avatud kuni 31. juulini:

E-R 11.00-18.00

Õpilasfirmad, kelle tooteid pop-up poest leida saab:

ÕF SNÆKK - Efektiivse inimese toit – on tuubi pakendatud toitev ning tervislik vahepala.

ÕF EHA - Puidust juhtmevaba laualamp

ÕF SEEPS - Kristallidega seebid

ÕF Natuna - Uuskasutatud riided

ÕF Laenke - Kaelapael/kaelapaelaga telefonikate

MF AirCraft - Taaskasutatud lennukiosadest ja aegunud turvavarustusest aksessuaarid

ÕF Cinto - Magnetkinnitusega püksirihm

ÕF Wabarn - Käsitsi korjatud taimetee

ÕF The Abyss Design – Disainiga riide- ja meeneesemed

ÕF AkuPANK - Kaarditasku-akupank

ÕF Pulbrimeistrid - Popkornimaitseaine

ÕF TRISEEP - Käsitööseep

ÕF Homme - Missiooniga ehteid, mis on mere poolt lihvitud ajupuust ja mereklaasist ning, mis juhatavad inimesed loodusesse.

ÕF VLVR - Riidest õlakotid, T-särgid

ÕF wesi - Joogipudel

ÕF Glasiir - Kristallvaigust ja puidust kaelaripats

Eesti õpilasfirmasid koondav e-pood.