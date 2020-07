VIDEO! Patarei Merekindlus paljastab iga päevaga uusi saladusi

"Me püüame need väärtused taas välja tuua linnarahvale näitamiseks. Juba kahe kuni kolme nädala pärast võivad inimesed läbi kompleksi jalutada ja siin hakkavad toimuma erinevad üritused," tutvustas Patarei Merekindluse projektijuht Artur Ümar.

Patarei Merekindluse omandas Urmas Sõõrumaa firma juba aasta alguses. Nüüd on kopp maasse löödud ja suurärimees ise oli see, kes kopaga esimese tüki vangla müürist isiklikult maha tõmbas. Kuid vähe sellest, tööde käigus on nähtavale tulnud ka huvitavad leiud.

"Need leiud on merekindluse perioodist," kinnitas Ümar. "Merekindluse 250 meetrit pika müüri pooltornide ette tegime esimesed surfid. Keegi ei osanud aimata, et siit nii ilus graniitvooder välja tuleb."

Kindluse pooltornid olid kunagi kasutusel käimlatena ja kõik, mis sinna sisse sattus, jõudis lõpuks alla, kus meri paksu ja vedela ära uhas. Plaan on kaevata siiski veel sügavamale.

"Loodame, et siit mõnda Viikingi laeva välja ei tule või kui tuleb, siis on see väga hea heas seisukorras, et seda muule maale eksponeerida," ütles Ümar. "Nende müüride vundamendi taldmikud ulatuvad kuue meetri sügavusele ehk sügavamale, kui on merepind täna."

Kõik, mis nähtavale tuleb, on plaan konserveerida ja rahvale vaatamiseks jätta. "Me püüame need väärtused taas välja tuua linnarahvale näitamiseks. Juba kahe kuni kolme nädala pärast võivad inimesed läbi kompleksi jalutada ja siin hakkavad toimuma erinevad üritused," kinnitas Ümar.

Praegused leiud on ajaloo mõttes väga olulised ja arheoloogid töötavad merekindluses igapäevaselt. "Need on olulised Patarei Merekindluse ajaloo seisukohast ja selleks, et saaksime selle kohta teaduslikku infot. Eeskätt on need olulised seoses arendusplaanidega, mis on kavas," ütles Tallinna Linnaplaneerimise Ameti arheoloog Ragnar Nurk.

Uuenenud merekindluse kogu kompleks valmib aastaks 2026. Kindluse merepoolsele esimesele korrusele on plaanis rajada restoranid ja kohvikud, teisele ja kolmandale korrusele büroopinnad ning külaliskorterid.