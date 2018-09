Järgmise aasta riigieelarvet tutvustades mainis peaminister Jüri Ratas, et ravijärjekordade lühendamiseks saab haigekassa juurde 40 miljonit eurot. Samas tuleb tegeleda ka haiguste ennetamisega. "See on üks põhjus, miks me oleme tõstnud tulumaksuvaba miinimum, et madala ja keskmise palgaga inimeste toidukord ja sotsiaalkindlus oleks iga kuu lõpus suurem."

Järgmise aasta riigieelarvet tutvustades mainis peaminister Jüri Ratas, et ravijärjekordade lühendamiseks saab haigekassa juurde 40 miljonit eurot. Samas tuleb tegeleda ka haiguste ennetamisega. "See on üks põhjus, miks me oleme tõstnud tulumaksuvaba miinimum, et madala ja keskmise palgaga inimeste toidukord ja sotsiaalkindlus oleks iga kuu lõpus suurem."

"Meil on täna tervishoius ravijärjekordade pikkus probleemiks, me soovime ravijärjekordasid vähendada," sõnas peaminister Jüri Ratas, et järgmisel aastal tuleb haigekassale juurde umbes 40 miljonit eurot. "Ma tooksin välja ka preventiivse poole. See on see, et kas me liigume piisavalt ja toitume piisavalt kvaliteetselt," märkis Ratas, et tervishoiu huvides on tõstetud ka tulumaksuvabamiinimumi.

Maaelu edendamiseks on juba täna loodud riiklike üürimajade programm, millele on eelarves ette nähtud 60 miljonit eurot 3 aasta peale. "Juba täna on meil üle 10 kohaliku omavalitsuse, kes on taotlusi esitanud, et luua kodusid kas noortele peredele või sotsiaalvaldkonnas vajavatele inimestele." Lisaks makstakse põllumajanduses otse- ja üleminekutoetusi. "Need on kõik konkreetsed näited sellele, et elu ei ole ainult Tallinnas ja Tartus, vaid kogu Eestimaal. Eestimaa peab olema sidus ja hästi ühendatud igas mõttes, mitte ainult infrastruktuurimõttes."

Kaitseinvesteeringutes on Eestis läbi ajaloo kõige suurem tase, suurusjärgus 585 miljonit, mille tagab majanduskasv. See on tänaste SKP arvutuste kohaselt üle 2%, NATO nõude kohaselt peab see olema vähemalt 2%. Hoolimata sellest täitsid selle nõude 2017. aastal 29-st NATO liikmesriigist ainult 4 riiki, Eesti kaasaarvatud. "Tegelikult kõik riigid lubasid järgnevatel aastatel tõsta oma protsendi 2%-ni või rohkem."

Kultuuriminister Indrek Saar ei oska öelda, mis saab loomeinimeste saamata jäänud seadusjärgsete autoritasudega. "See on olnud mure ka minu kui kultuuriministri jaoks," kommenteeris kultuuriminister Indrek Saar kassetitasude kohta. "Ma olen juhtinud sellele korduvalt justiitsministri tähelepanu, me oleme seda teemat arutanud valitsuskabinetis ja ma mõistan loomeliitusid, kes tundes, et nende õigusi rikutakse, on nüüd pöördunud kohtusse."