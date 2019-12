VIDEO! Pirita jõe saarele viiv sild rekonstrueeritakse

"Kõrkja silla projekt on töös ja see peaks valmis saama märtsikuus. Kui kõik läheb plaanipäraselt, valmib Kõrkja sild suvel," rääkis Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat.

"Kõrkja silla projekt on töös ja see peaks valmis saama märtsikuus. Kui kõik läheb plaanipäraselt, valmib Kõrkja sild suvel," rääkis Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat.

Liinat tõdes, et Pirita jõge ületav Kõrkja tee kergliiklussild on üsna räbalas seisus. "Tegemist on umbes 40 aastat tagasi ehitatud raudbetoonist sillaga, mille asfaltkatet on hiljem parandatud. Silla käsipuud on roostenud ja lagunenud ja sild näeb kole välja," märkis linnaosavanem.

Praeguseks on tehtud silla rekonstrueerimiseks vajalikud geodeetilised ja geoloogilised uuringud ning dendroloogia, samuti on valminud silla rekonstrueerimise projekti arhitektuurne eskiis. "Kõrkja silla projekt on töös ja see peaks valmis saama märtsikuus. Kui kõik läheb plaanipäraselt, valmib Kõrkja sild suvel," lisas Liinat. Ta kinnitas, et kuigi silla remondi ajaks ajutist silda ei ehitata, tagatakse saarele hädaolukorras ülepääs päästesõidukitele, samuti pääsevad saarele kohalikud elanikud.

Kõrkja silla pikkus on 16 meetrit, laius 4,4 meetrit ning kõrgus maapinnast 4 meetrit. Sillale pääsuks on silla otstesse ehitatud pealesõiduteed.

Kõrkja sild viib Pirita jões olevale saarele, kus praegu on mõned elumajad. 1990. aastatel asus saarel kõlakoda ja saar oli tallinlaste seas tuntud kontserdipaigana. Sel ajal viis saarele peale autosilla ka kaks jalakäigusilda. Kõlakoda saarel enam ei ole, samuti ei ole alles väiksemaid sildu.