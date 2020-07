VIDEO! Pirita Pansionaat valmib aasta lõpuks

"Esialgse plaani järgi pidanuks Pirita Pansionaat valmima juba sügisel, kuid koroonakriis tegi oma korrektuuri ehk hoone saab valmis detsembris ning esimesed elanikud loodame vastu võtta tuleva aasta algul," sõnas Maarjamaa Kodud OÜ juht Kristo Priimägi.

Pirita Pansionaadi hoone karp on valmis, fassaad soojustatud ja aknad ees. Esimesed kliendid loodab pansionaat vastu võtta järgmise aasta algul.

"Pirital on erakordne aeg selles mõttes, et korraga on käsil kahe sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna hoone laiendamine ja ehitus. Pean silmas rekonstrueeritavat ja suurenevat Pirita perearstikeskust ning uut Pirita Pansionaadi ehitust," sõnas Pirita linnaosa vanem Tõnis Liinat. Ta lisas, et mõlemad majad on Piritale ja Pirita kogukonnale väga olulised.

"Elanike huvi Pirita Pansionaadi vastu on olnud väga elav, linnaosavalitsusest küsitakse hoone valmimisaja, teenuste ja hinna kohta," märkis Liinat.

Tänaseks on hoone karp valmis ning katus, fassaad ja terrassid soojustatud. Aknad on ees ja siseseinad krohvitud. Käsil on maalri- ja plaatimistööd ning majas toimetavad ka elektrikud ja torumehed. Augustikuus hakatakse välisuksi paigaldama, ripplagesid ehitama ja maha pannase PVC põrandakatted. "Pansionaadi ehitaja on lubanud, et augustikuus alustatakse ka teedeehitusega," vahendas linnaosavanem.

Pirita Pansionaat on valmis vastu võtma 250 eri vanuses klienti. Majja tulevad 1- ja 2-kohalised toad. Hinnad algavad 37 eurost ööpäeva eest. Hinna sees on neli söögikorda, baasravimid, toa koristamine, hooldusvahendid. Priimägi sõnul rajatakse pansionaati oma köök. Pansionaat hakkab pakkuma ööpäevaringset igakülgset hoolitsust arvestades kliendi vajadusi. Samuti on pansionaadi elanikel võimalik tegeleda oma harjumuspäraste tegevustega olgu selleks siis käsitöö, aiatöö või lugemine. Üheks Pirita Pansionaadi eripäraks on võimalus, et sealsed elanikud saavad vajadusel käia turvaliselt ja mugavalt territooriumilt väljas ning selleks hakkab pansionaat pakkuma transporditeenust koos saatjaga.

Pirita Pansionaat asub aadressil Hunditubaka tee 12 ja valmib detsembris 2020.