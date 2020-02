"Politseid rünnatakse aastas 50-60 korda, kuid kindlasti on see number suurem, sest väga paljud ründed, mis tulemuslikult tõrjutakse, statistikasse ei jõua," selgitas Politsei- ja Piirivalveameti turvataktika analüütik Armin Saarits.

Kolmapäeval toimus jõhker rünne kahe politseiametniku vastu, kellest mõlemad toimetati haiglasse (loe rohkem siit). Tallinna Televisioon käis uurimas, kui tihti politseinikke ja ka Mupo ametnikke vihased inimesed ründavad.

Politseinike töö on ohtlik ja kuigi nad saavad väljaõppe, kuidas rünnakus terveks jääda, ütlevad nad ise, et kunagi ei tea, milliseks võib olukord sündmuspaigal kujuneda. Seda näitas ilmekalt ka kolmapäevane hommik, kui Lasnamäel rünnati politseioperatsiooni käigus kahte kriminaalpolitseinikku.

Politseinikel tuleb alati ründeks valmis olla, sest see, kuidas vigastusi tekitatakse, varieerub seinast seina. "Rünnete spekter on ääretult lai - küünistamised, kägistamised või haamriga viskamised," lisas Saarits, et viimasel aastal tulistati politseiametnikku stardirelvast. "Isevalmistatud mõõgad ning rääkimata rusikaga ja jalaga löömistest."

Politsei ohtlikeks vaenlasteks võib statistika põhjal nimetada joobes inimesi, aga sageli ka neid, kellel on mingi sündmuse tõttu emotsioonid laes. Enamasti on ründajaks mehed, kuid ka naised on läinud politseinikele kallale.

Mupot ei salli bussijänesed

Munitsipaalpolitsei ei meeldi eelkõige valesti parkijatele ja bussijänestele.

"Meil on olukord tunduvalt parem, sest eelmisel aastal ei olnud ühtegi rünnakut meie töötajate vastu," nentis Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti juhataja Aivar Toompere, et varasematel aastatel on siiski neid esinenud.

"Need on olnud bussijäneste poolt, kes on tõuganud meie kontrolöre ja lausa nii õnnetult, et inimestel on tervisekahjustused siiamaani," tõi Toompere näite. "Üks taksojuht on hirmutanud otsa sõitmisega, aga päris reaalsete tegevusteni ei ole mindud."

Sõimata saavad aga mõlemad - nii politsei kui ka Munitsipaalpolitsei ametnikud, kuid Toompere lisas, et närvid on neil tugevad ja naljaga pooleks räägitakse oma inimestele, et see käib palga sisse.