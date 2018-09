VIDEO: PPA tutvustas uut ID-kaarti

Uus ID-kaart on kontaktivaba ning tänu suuremale mahule saab see täita rohkem funktsioone nagu näiteks ühistranspordi elektroonilise pilet, puudega isiku kaart või mõne teine elektroonilisel kujul väljastatav tõend

Hiljemalt 1. jaanuarist 2019 hakkavad PPA teenindused väljastama uut ID-kaarti, millel on lisaks uuele kujundusele ka uued turvaelemendid ning kontaktivaba liides.

ID-kaarte, elamisloakaarte, digitaalseid isikutunnistusi ja diplomaatilisi isikutunnistusi hakkab järgmisest aastast tootma uus ettevõte. "Uus ID-kaart on erinev mitte ainult kujunduselt, vaid ka sisult. ID-kaardil kasutame värvilist fotot, sekundaarfotot ehk dokumendifoto kordust ja ka nn läbipaistvat akent. Lisaks oleme ID-kaardil kasutanud erinevaid Eesti riigile omaseid kujunduselemente. Kaardi tagaküljel on Eesti raba, kuhu peidetud mitmeid väikseid kujutisi," ütles PPA peaekspert Eliisa Sau. "Uuel ID-kaardil on kasutatud mitmeid nii palja silmaga kui erinevate abivahenditega nähtavaid turvaelemente. Teraselt silmitsedes leiab kaardilt ka erinevaid pilte ja lauseid Eesti kohta."

PPA kasutas uue kujunduse väljatöötamisel ja turvaelementide valimisel nii PPA oma kui ka väliste ekspertide teadmisi. "Turvaelementide valikul tegime koostööd Eesti Kohtuekspertiisi Instituudiga, dokumentide kujundamisse kaasasime aga Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse," lausus Sau.

ID-kaardi on uus kiip, millele on lisatud kaks liidest: harilik kontaktne ning kontaktivaba. "Kiip on suurema mahuga, võimaldades lisada sinna uusi rakendusi. Näiteks ühistranspordi elektroonilise pileti või mõne teise elektroonilisel kujul väljastatava tõendi. Digiallkirja andmine ja autentimine on esialgu võimalik üksnes kontaktse kiibi abil. Kontaktivaba liidese kasutamisel tuleb ennekõike lähtuda aga turvalisusest ning see peab olema realiseeritud viisil, mis välistab andmete lugemise kaardilt kaardivaldaja teadmata," selgitas Riigi Infosüsteemi Ameti elektroonilise identiteedi valdkonna juht Margus Arm.



Kõik seni välja antud kaardid kehtivad oma kehtivusaja lõpuni ja neid välja vahetama ei pea. Kõiki vana kujundusega valmis trükitud ID-kaarte, millele pole veel teenindustesse järele tuldud, hoitakse kuus kuud ning seejärel hävitatakse.



Uute ID-1 formaadis dokumentide tulekuga hakatakse järelteenindust pakkuma ka välisesindustes. See tähendab seda, et tulevikus saab 40 Eesti saatkonnas üle maailma sertifikaate peatada, peatatust lõpetada ja tühistada ning PIN-ümbrike asendada.



PPA sõlmis 27. aprillil 2017. aastal Prantsusmaa dokumenditootjaga IDEMIA lepingu ID-kaartide, elamisloakaartide, digitaalsete isikutunnistuste ja diplomaatiliste isikutunnistuste tootmiseks. Viieaastase lepingu maksumus on maksimaalselt 40 miljonit eurot.