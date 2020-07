VIDEO! Raja tänavale on paigaldatud nutikad päikesepaneelid

"Kui inimene kõnnib mööda tänavat ja ei raatsi pilku üles tõsta, siis ta näeb maapinnal dubleerituna foori värvi," selgitas Tallinna Keskkonna- ja Kommunaalameti juhataja asetäitja Reio Vesiallik.

Märtsi algul rekonstrueerimistöödeks suletud Raja tänava, Akadeemia tee ja Raja tn 15 vaheline lõik on taas autodele, bussidele ja jalgsi liiklejatele avatud.

"Enne rekonstrueerimistööde teostamist ei olnud kõikides suundades kõnniteid, samamoodi olid bussipeatuste asukohad ristmikust erinevatel kaugustel ehk ümberistumine oli seetõttu ebamugav," selgitas Vesiallik. "Nüüd rekonstrueerimistööde käigus nihutati kõigepealt Raja tänava bussipeatuse asukohta, aga rajati ka uued peatused Mäepealse tänava algusesse."

Järgmiseks nädalaks korrastatakse ka sealne haljastus, teostatakse viimased asfalteerimised ja paigaldatakse tänavavalgustid. Praeguseks on ristmikul olemas juba foorid ning tänavate mõlemale küljele on loodud 2,5-4m laiused kergliiklusteed. Taaastunud ka busside 23 ja 24A marsruudid, mis suuremate ehitustööde ajal sellele teelõigule ajutiselt sõitma ei pääsenud.

"See tee on märkimisväärne sellepärast, et kasutame siin uut tehnoloogiat Tallinna Tehnikaülikooli kaasabil ehk kõnniteele on paigaldatud päikesepaneelid, mis omakorda annavad meie valgustusele energiat," rääkis Mustamäe linnaosavanem Lauri Laats.

Need Tallinna Tehnikaülikooli poolt välja töötatud nutikad päikeseelektrit tootvad teekatendid on praegu Euroopas ainulaadsed. Kogu selle teelõigu ja ristmiku rekonstrueerimistööde lepinguline maksumus on 1,65 miljonit eurot.

"Kõige olulisem on see tee Mäepealse inimestele ehk elanikele. Kogu selles uues rajoonis on kaks ja pool tuhat elanikku ja väga paljud nendest liiklevad jala," märkis Laats.