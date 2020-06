"Igasugune tervislik ja sisukas tegevus noortele on meie vaatevinklist teretulnud. See hea võimalus on nüüd käeulatuses nii vanalinna kui ka meie naaberlinnaosa, ennekõike Kalamaja noortele," rääkis Kesklinna vanema kohusetäitja Anu Aus.

Tallinna Kesklinna valitsuse korraldatud hiljutise konkursi Rannavärava staadioni üürimiseks võitis Põhja-Tallinna Jalgpalliklubi Volta ja alustab seal noorte treenimist.

"Skoone bastioni taga asuva Rannavärava staadioni mõõtmed on väiksemad, kui tippjalgpalli mängimiseks vaja. Seda enam on meil hea meel, et konkursi võitnud Volta jalgpalliklubil on selle staadioni kasutamiseks väga hea plaan – hakata seal treenima noori. Igasugune tervislik ja sisukas tegevus noortele on meie vaatevinklist teretulnud. See hea võimalus on nüüd käeulatuses nii vanalinna kui ka meie naaberlinnaosa, ennekõike Kalamaja noortele," rääkis Aus.

Kesklinna valitsus korraldas Rannavärava staadioni üürile andmiseks enampakkumise, mille võitnud JK Volta saab väljakut kasutada kolme aasta jooksul kuutasuga 200 eurot. Klubi plaanib teha väljakul enne selle kasutamist erinevaid investeeringuid kogusummas üle 10 000 euro. Abikäe ulatas ka Swedbanki noorte liikumis- ja spordiprogramm 5000 euro suuruse toetusega.

"Staadioni teeb eriliseks, et see on üks vähestest naturaalse murukattega spordiareenidest Tallinnas. Esmalt tahamegi selle murukatet veidi parandada. Oleme ka hankinud uued ja kaasaegsed jalgpalliväravad. Tulemuseks peaks olema noortejalgpalli arendamiseks suurepärane väljak, kus on kavas pall lahti lüüa juba juuli alguses," avas plaane Põhja-Tallinna JK Volta eestvedaja Raimo Nõu.

1929. aastal esitasid Tallinna spordiseltsid avalduse rajada spordiväljak Skoone bastioni jalamile vallikraavi kohale, mida seni oli kasutatud juurviljakasvatuseks. Ala korrastati Anton Soansi planeeringu järgi ja aastatel 1938-1939 rajatigi linna staadion.