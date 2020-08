VIDEO! Ratas: kui reegleid täita, suudame viiruse kontrolli all hoida

Ratas tõdes neljapäeval, et koroonaviirusesse haigestumine on taas tõusuteel ja juulis paika pandud stsenaarium praegu enam ei kehti.

"Haigestumine tõuseb ja me pole enam stsenaariumis, mis oli juulis, stsenaarium on teine. Me peame lähtuma, et neid reegleid, mis on praegu välja öeldud, tuleb täita - olgu see siis karantiinireegel või hügieenireegel," nentis peaminister Jüri Ratas neljapäeval. "Ja kui neid reegleid ei täideta, siis haigestumine kasvab."

Ratas tõdes neljapäeval, et koroonaviirusesse haigestumine on taas tõusuteel ja juulis paika pandud stsenaarium praegu enam ei kehti. Ta lisas, et terviseameti kinnitusel suudetakse siiski nii haigestunute kui ka nendega lähikontaktis olnud inimestega, keda on ligi 300, kontaktis olla. "Kui me lähtume nendest reeglitest, mis täna on, siis on meil suur võimalus viiruse levikut kontrolli all hoida, kui aga mitte, siis on see ühiskonna jaoks suur probleem," ütles Ratas.

Üleriiklikke piiranguid veel ei rakendata

Sotsiaalminister Tanel Kiik märkis, et riik on valmis koroonaviirusega seotud reeglitest kinnipidamise üle järelevalvet tõhustama, samas on veel vara rakendada üleriiklikke piiranguid.

"Kahjuks haigus on Eestis tõusuteel ja probleemiks pole piirangud või meetmed, vaid nende täitmine. Kui riik on kehtestanud eneseisolatsiooni reegli välismaalt saabujatele, siis tegemist pole soovitusega vaid kohustusega," ütles Kiik.

Ta rõhutas, et kui saab selgeks, et sellest kohustusest kinnipidamisega on jätkuvalt probleeme, tuleb järelevalvet tõhustada. "Üleskutse kõigile inimestele, et kui me ei soovi selliseid piiranguid, nagu meil oli kevadel, tuleb isiklik vastutus võtta ja reeglitest kinni pidada," ütles Kiik.

Tema sõnul on viimastel nädalatel nakatunutest üle poole Tartust ja Tartumaalt, mis tähendab, et tegemist on regionaalse koldega. "Sarnased olukorrad on ka Baltimaades ja Soomes, kus enamus piirkondi on viiruseset puhtad," märkis Kiik.

Kiige hinnangul praegu vaja eelkõige viiruskoldes kohapeal tegutsemist. "Üle riigi pole me viiruse leviku mõttes ohtlikus olukorras, kuid lähinädalad näitavad, kas saame regioonis viiruskolde kontrolli alla," ütles Kiik.

Rally Estonia toimumise kohta nentis Kiik, et valitsus pole veel ühtegi otsust Rally Estonia osas langetanud ja arutelud on veel ees. "Sotsiaalministeeriumi vaates on kõige olulisem tagada inimeste tervis ja ohutus. Me ei tee kellelegi erandit reeglites, vaid arutame, millised võiksid olla alternatiivid nakkusohutuse tagamiseks," ütles Kiik.

Tema kinnitusel on riskimaandamise meetmeid arutatud ja kuulatakse ära ka kultuuriministeeriumi seisukohad ja terviseameti hinnang. Väga olulise info annab Kiige sõnul koroonaviiruse seire-uuring, mis näitab üle terve Eesti ja ka Tartu, milline on koroonaviiruse tegelik levik. "Mida ei tule, on see, et lastakse võistlejaid ja nende meeskondi ilma igasuguste reegliteta riiki ja seda keegi ka ei taotle," ütles Kiik.

Lukase kinnitusel Rally Estonia toimub

Kultuuriminister Tõnis Lukas kinnitas samal pressibriifil, et Rally Estonia septembri alguses toimub. "Ralli toimub, ralli toimub väga turvaliselt, kuid publikuga seotud otsused võetakse vastu siis, kui need on ajakohased," ütles Lukas.

Tema sõnul on WRC rallile tulemas võistkondi ka riikidest, kus on nakatumistase kõrgem kui Eestis. Kultuuriministeeriumi ettepanek on, et sportlased ja võistkondade liikmed teeksid enne Eestisse tulekut oma koduriigis koroonatesti ja uue testi teeksid riiki sisenemisel. „Ja kui mõlemad testid on negatiivsed, siis oleks neil võimalus võistlusel osaleda,“ selgitas Lukas.

Peaminister Jüri Ratas rõhutas, et tegemist on Eesti jaoks väga olulise üritusega. "Ma arvan, et väga mõistlik on testida sportlasi asukohariigis ja negatiivne tulemus võiks tagada selle, et sportlane ei peaks olema 14 päeva karantiinis," ütles Ratas. „See usaldusmeede testimise osas on teema, mis on tugevalt laual.“